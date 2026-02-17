به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فردریک وایزمن، مستندساز پرکار و سازنده فیلم‌هایی مانند «حماقت‌های تیتیکات»، «در برکلی»، «گالری ملی» و «اکس لیبریس»، دیروز (دوشنبه) در ۹۶ سالگی درگذشت.

فوت وایزمن در بیانیه‌ای مشترک از سوی خانواده وی و «زیپورا فیلمز» اعلام شد. در این بیانیه آمده است:

«فردریک وایزمن نزدیک ۶ دهه کار کرد و با خلق مجموعه‌ای بی‌نظیر از آثار، یک مجموعه سینمایی جامع از نهادهای اجتماعی معاصر و تجربه‌های عادی انسانی بیشتر از آمریکا و فرانسه به جای گذاشت.

فیلم‌های این مستندساز - از «حماقت‌های تیتیکات» (۱۹۶۷) تا جدیدترین اثرش «منوها - خوشبختی‌ها - سه نفر» (۲۰۲۳) - به دلیل پیچیدگی، قدرت روایت و نگاه انسان‌گرایانه‌ تحسین شده اند. او تمام ۴۵ فیلم خود را در «زیپورا فیلمز» تهیه و کارگردانی کرد.»

او در بوستون متولد و از کالج ویلیامز و دانشکده حقوق ییل فارغ‌التحصیل شد. اولین فیلمی که تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشت، «دنیای باحال» به کارگردانی شرلی کلارک بود که درباره زندگی در یک باند هارلم بود. او هم کارگردان و هم تهیه‌کننده فیلم بعدی کارنامه اش یعنی «حماقت‌های تیتیکات» بود که زندگی سخت ساکنان بیمارستان ایالتی بریج‌واتر برای مجرمان دیوانه را به تصویر می‌کشید.

وی در ادامه به بررسی کارکرد نهادها در بیش از ۴۰ مستند از «دبیرستان» (۱۹۶۸) گرفته تا «قانون و نظم» درباره اداره پلیس کانزاس سیتی، «بیمارستان»، «مسکن عمومی» و «تالار شهر» (۲۰۲۰) پرداخت.

وایزمن جایزه اسکار افتخاری ۲۰۱۶ و همچنین شیر طلایی یک عمر دستاورد جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۴ را در کارنامه داشت.