رونمایی از ۲۵ عنوان کتاب درباره سخنرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از ۲۵ عنوان کتاب، تألیف شرکتکنندگان دوره حرفهای «مستری سخنرانی»، روز جمعه، اول اسفند ۱۴۰۴، از ساعت ۱۴ تا ۱۹ با حضور نویسندگان آثار، فعالان حوزه آموزش و صاحبان کسب و کار در مجتمع گمرک فرودگاه مهرآباد برگزار خواهد شد. کتابهایی که رونمایی میشوند، حاصل فعالیت شرکتکنندگان دوره حرفهای «مستری سخنرانی» است؛ دورهای کاربردی که با هدف آموزش روش تدریس و سخنرانی حرفهای برگزار میشود.
در این مراسم از کتابهای «برگشت رویا» اثر مهدی ریزهوندی، «قدرت کلام در دنیای درمان» نوشته دکتر حامد روحانی، «صفر تا صد سالن زیبایی» اثر مونا دارایی، «موفقیت در پیمانکاری کناف» نوشته مهدی محمدپور و «بدون استرس بفروش» اثر فاطمه کشاورزیان رونمایی خواهد شد.
همچنین کتابهای «از گوشهنشینی تا سخنرانی» اثر یداله مرادی، «استادم به من گفت» نوشته احمد رحیمی، «چگونه سالم باشیم» اثر زینب قدسی، «واکسیناسیون ذهن» نوشته الهام یوسفی، «مبانی امور مالی در شهرداریها» و «سواد مالی، رمز تحول در زندگی» از هادی صادقلو، «دروازهای به زبان دوم» اثر مبینا صادقلو و «از جوی آب تا اقیانوس رشد» نوشته فرید عظیمی در این مراسم معرفی میشوند.
از دیگر آثار میتوان به «سوخت و ساز فرصتها» اثر جمشید رشیدیفر، «معاملهگر شنبهها» و «جعبه سیاه معاملهگری» از نرگس عطارانزاده، «چراغ راهنمای روابط» نوشته زهرا کهربی، «ریتم تولید» اثر خدیجه همتی، «پسانداز در عصر دیجیتال» نوشته غلامعلی سلطانی، «مورچه نباش» اثر افسانه نظری، «رهایی از پیله» نوشته نوشآفرین سلاطی، «آوای نو» اثر آوا مرشدی، «نسخه قویتر من» نوشته پروانه عباسی، «از رویا تا سازه» اثر رها صادقی و «سفیر کلام» نوشته مهدی باباپور اشاره کرد.
شرکتکنندگان این دوره عمدتا از میان صاحبان کسب و کار و مدیران فعال در حوزههای مختلف انتخاب شدهاند. دوره مستری سخنرانی یک دوره ۶ ماهه است که به همت مرکز آموزش سخنوری و فن بیان صادقلو برگزار میشود. یکی از سرفصلهای این دوره، کتابنویسی تخصصی است و شرکتکنندگان پس از طی آموزشها، آثار خود را تدوین و منتشر میکنند.
این آثار توسط نشر مهصاد منتشر شده است.
نظر شما