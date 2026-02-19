به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه حسینی، از تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان در ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: آغاز کار ادارات و دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۸:۳۰ و پایان کار هم ۱۴:۳۰ باشد.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات ویژه برای لیالی قدر افزود: جهت استفاده بهینه کارکنان از فرصت معنوی شب‌های قدر، آغاز به کار ادارات در ایام پس از آن (روزهای نوزدهم و بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان) با تأخیر و از ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

معاون استاندار یزد در خصوص استثنائات این بخشنامه تأکید کرد: واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان و مراکز بهداشتی و درمانی از این قاعده مستثنی هستند. همچنین این تغییر ساعت شامل مراکز آموزشی نمی‌شود و ساعت کاری مدارس همانند سابق و بدون تغییر است.