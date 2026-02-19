۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان یزد در ماه مبارک رمضان تغییر کرد

یزد - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد گفت: بر این اساس، ساعت کاری ادارات از ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ تعیین شده و شروع به کار در روزهای پس از شب‌های قدر، ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه حسینی، از تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان در ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: آغاز کار ادارات و دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۸:۳۰ و پایان کار هم ۱۴:۳۰ باشد.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات ویژه برای لیالی قدر افزود: جهت استفاده بهینه کارکنان از فرصت معنوی شب‌های قدر، آغاز به کار ادارات در ایام پس از آن (روزهای نوزدهم و بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان) با تأخیر و از ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

معاون استاندار یزد در خصوص استثنائات این بخشنامه تأکید کرد: واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان و مراکز بهداشتی و درمانی از این قاعده مستثنی هستند. همچنین این تغییر ساعت شامل مراکز آموزشی نمی‌شود و ساعت کاری مدارس همانند سابق و بدون تغییر است.

کد خبر 6753588

