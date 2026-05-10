به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند افرادی که به مدت یک سال تزریق آباتاسپت (اورنسیا) دریافت کردند، شروع آرتریت روماتوئید آنها تا چهار سال به تعویق افتاد.
محققان خاطرنشان کردند که در حال حاضر، هیچ درمان دارای مجوزی نمیتواند از آرتریت روماتوئید پیشگیری کند.
اما این نتایج نشان میدهد که درمان بیماران پرخطر با آباتاسپت میتواند به طور بالقوه تعداد سالهای زندگی آنها با این بیماری را کاهش دهد.
محققان گفتند: «مداخله زودهنگام در افراد در معرض خطر بالای آرتریت روماتوئید میتواند مزایای ماندگاری داشته باشد.»
«اندرو کوپ»، رئیس مرکز بیماریهای روماتیسمی کالج کینگ لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «ما نشان دادهایم که این رویکرد ایمن است و میتواند در حالی که بیماران تحت درمان هستند از بیماری جلوگیری کند و همچنین علائم را به طور قابل توجهی تسکین دهد. نکته مهم این است که میتواند شروع آرتریت روماتوئید را حتی پس از توقف درمان، برای چندین سال به تأخیر بیندازد. این درمان میتواند مدت زمانی را که افراد با علائم و عوارض زندگی میکنند، کاهش دهد و کیفیت زندگی آنها را به طور چشمگیری بهبود بخشد.»
طبق گزارش Drugs.com، سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) در اواخر سال ۲۰۰۵، داروی آباتاسپت را برای درمان آرتریت روماتوئید تأیید کرد. آباتاسپت با کاهش فعال شدن سلولهای ایمنی که باعث این اختلال میشوند، عمل میکند.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای حاصل از آزمایش بالینی اولیه آباتاسپت را که شامل ۲۱۳ نفر در بریتانیا و هلند بود، تجزیه و تحلیل کردند.
محققان گفتند که آزمایش اولیه شرکتکنندگان را به مدت دو سال پیگیری کرد، اما مطالعه جدید نتایج حاصل از پیگیری طولانی مدت بین چهار تا هشت سال را گزارش میدهد.
نتایج نشان داد که یک سال تزریق آباتاسپت یک بار در هفته، مزایایی را به همراه داشته که بعد از دوره درمان نیز ادامه داشته است.
این مطالعه نشان داد که حتی در پایان ۶ سال پیگیری، تنها ۲۹٪ از کل بیماران در معرض خطر به آرتریت روماتوئید پیشرفت نکرده بودند.
بر اساس نتایج آزمایش خون که اتوآنتیبادیهای خاص مرتبط با این بیماری را بررسی میکرد، این دارو در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به آرتریت روماتوئید بودند، بیشترین اثربخشی را داشت.
در حالی که این افراد در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به آرتریت بودند، احتمال بیشتری وجود داشت که از درمان زودهنگام بهرهمند شوند.
این مطالعه میگوید علائمی مانند درد مفاصل و خستگی نیز در طول مصرف آباتاسپت کاهش یافت، اما پس از دوره درمان یک ساله به سطح معمول بازگشت.
محققان نتیجه گرفتند: «دادهها نشان میدهند که پس از قطع درمان، آباتاسپت آرتریت روماتوئید را به تأخیر میاندازد اما از آن جلوگیری نمیکند. در واقع، تأثیر داروی مورد مطالعه بر نتایج گزارش شده توسط بیمار کوتاه مدت و محدود به دوره درمان بود، که نشان میدهد برای سرکوب علائمی مانند خستگی، درد و اختلال در سلامت جسمی و روانی، درمان مداوم لازم است.»
نظر شما