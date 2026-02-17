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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

موالی‌زاده: طرح میان‌مدت تامین آب شرب رامهرمز اجرا می‌شود

موالی‌زاده: طرح میان‌مدت تامین آب شرب رامهرمز اجرا می‌شود

رامهرمز - استاندار خوزستان گفت: طرح میان‌مدت تأمین آب شرب از سد جره به رامهرمز با هدف رفع مشکلات مناطق محروم، وارد مرحله اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث آبگیر و اجرای خط انتقال طرح میان‌مدت آب شرب از سد جره به شهرستان رامهرمز، ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو و هیئت همراه اظهار کرد: از پیگیری‌های مجدانه و مستمر، نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی که بارها به‌صورت تلفنی و حضوری برای حل مشکلات، به‌ویژه موضوع آب در مناطق روستایی و محروم تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: این طرح یک پروژه میان‌مدت است که با همت و تلاش مجموعه آب و برق خوزستان ساماندهی و اجرا خواهد شد.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها تصریح کرد: همه باید همت کنیم تا مشکلات مناطق محروم در زمینه‌های مختلف را که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بوده است، به‌صورت جدی دنبال و برطرف کنیم.

کد مطلب 6751662

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