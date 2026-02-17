به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز سهشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث آبگیر و اجرای خط انتقال طرح میانمدت آب شرب از سد جره به شهرستان رامهرمز، ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو و هیئت همراه اظهار کرد: از پیگیریهای مجدانه و مستمر، نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی که بارها بهصورت تلفنی و حضوری برای حل مشکلات، بهویژه موضوع آب در مناطق روستایی و محروم تلاش کردهاند، قدردانی میکنم.
وی افزود: این طرح یک پروژه میانمدت است که با همت و تلاش مجموعه آب و برق خوزستان ساماندهی و اجرا خواهد شد.
استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها تصریح کرد: همه باید همت کنیم تا مشکلات مناطق محروم در زمینههای مختلف را که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بوده است، بهصورت جدی دنبال و برطرف کنیم.
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