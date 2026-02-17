ملانوری شمسی: ایام اربعین ۲۰۰ موکب در همدان فعالیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی به همراه فرماندار و جمعی از مدیران استانی با حضور در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، از روند فعالیتها، پروژههای عمرانی و خدماترسانی این مجموعه در حوزه بازسازی اعتاب مقدسه در کشور عراق بازدید کرد.
استاندار در دیدار با مسئولان و خادمان ستاد، بر ضرورت نگاه راهبردی به رویداد بزرگ اربعین تأکید کرد و گفت: اگر از این ظرفیت عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداری صحیح نشود، یک فرصت ارزشمند الهی از دست خواهد رفت.
حمید ملانوری شمسی با قدردانی از مشارکتهای مردمی و تلاشهای دستاندرکاران ستاد، این مجموعه را برخوردار از جایگاهی متبرک دانست و افزود خدمت به زائران امام حسین (ع) و توسعه زیرساختهای عتبات، توفیقی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در این بازدید، ایجاد منابع مالی پایدار برای ستاد بازسازی را ضروری دانست و ادامه داد: مهمترین نیاز این مجموعه، شکلگیری درآمد پایدار است و مدیریت استان برای تحقق این هدف ورود جدی خواهد داشت.
استاندار همدان در ادامه با تأکید بر لزوم فرصتشناسی در برنامهریزیهای مدیریتی گفت: پیاده روی اربعین و ارتباط استانهای غربی با مسیر تردد زائران، یک فرصت استثنایی برای همدان به شمار میرود که باید بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد.
وی این ظرفیت را دارای دو بُعد مهم دانست و افزود: بُعد نخست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است و بُعد دوم، اقتصادی و توسعهای. بیتوجهی به هر یک از این ابعاد، به معنای از دست دادن بخش مهمی از این فرصت خواهد بود.
ملانوری شمسی تأکید کرد: نباید تنها به جنبه معنوی اربعین اکتفا شود، بلکه لازم است ظرفیتهای عملی و آثار اقتصادی و عمرانی آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا این فرصت ماندگار شود.
وی با اشاره به تجربه استانهای مرزی در سالهای اخیر گفت: تردد میلیونی زائران از برخی مرزها نشان میدهد این رویداد میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی مناطق داشته باشد.
استاندار همدان با ارائه یک برآورد اقتصادی افزود: اگر هر زائر بهطور میانگین یک میلیون تومان در استان هزینه کند، گردش مالی بسیار قابل توجهی ایجاد میشود که میتواند همتراز با بخش مهمی از اعتبارات عمرانی سالانه استان باشد.
وی ادامه داد: بهرهمندی اقتصادی از حضور زائران هیچ تعارضی با نیتهای دینی و اعتقادی ندارد و ارائه خدمات و عرضه سوغات و محصولات فرهنگی میتواند رضایت زائران را نیز افزایش دهد.
ملانوری شمسی بر استفاده حداکثری از این فرصت در حوزههای فرهنگی، تبلیغی، اقتصادی و زیرساختی تأکید کرد و راهاندازی بازارچههای موقت در کنار موکبها را راهکاری عملی و تجربهشده دانست.
وی همچنین با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ موکب در استان گفت: این ظرفیت مردمی میتواند در طول سال و در برنامههای فرهنگی و مذهبی نیز به کار گرفته شود و نقشآفرینی گستردهتری داشته باشد.
ملانوری شمسی در پایان بر حمایت از برنامههای فرهنگی و قرآنی تأکید کرد و افزود: نباید فعالان فرهنگی به دلیل کمبود منابع از ادامه مسیر بازبمانند و ایجاد بازارچههای محلی در کنار موکبها میتواند هم به اقتصاد مردمی و هم به گسترش فعالیتهای فرهنگی کمک کند.
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