«خونه قمر خانوم» نمایشی صرفا آئینی سنتی نیست؛ تنها امیدمان مخاطب است

علی طربی کارگردان نمایش «خونه قمر خانوم» که از ۲۹ بهمن در تالار محراب به صحنه رفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان نمایش گفت: داستان نمایش ما درباره زنی است که در خانهای به نام «خونه قمر خانوم» زندگی میکند. در آن سالها این خانهها معمولاً چند واحد در یک حیاط بودند. زنی که همسرش را از دست داده و زنهای دیگر ساکن خانه، علیه او توطئه میچینند. این توضیح، خلاصهای از فضای داستانی و نمایشی اثر است.
وی درباره فضای اجرایی و زمان وقوع نمایش توضیح داد: فضای کلی نمایش ایرانی است و اتفاقات آن در دهه ۴۰ و ۵۰ میگذرد. زبان و حالوهوای نمایش هم متناسب با همان دوره طراحی شده است، اما نمیتوان آن را بهطور کامل در دسته نمایشهای آیینی- سنتی قرار داد.
طربی با توجه به تجربه مخاطبان در سالهای اخیر و ایجاد نوعی فاصله با نمایشهای ایرانی، درباره تمهیدی که برای ایجاد ارتباط دوباره با تماشاگر اندیشیده است، بیان کرد: من در چند سال اخیر همیشه سعی کردهام کارهایم بهروز باشد. در آثار قبلیام مثل «خاتون پردهنشین» تلاش کردم سیاهبازی را بهنوعی امروزی کنم. بههرحال با توجه به سنوسالم، معتقدم امروز دیگر نمیشود نمایشهای کاملاً قدیمی را بدون تغییر اجرا کرد و باید آنها را به زبان امروز نزدیک کرد.
وی ادامه داد: در این نمایش از موسیقیهایی استفاده کردهایم که تلفیقی از موسیقی قدیمی و ریتمها و سلیقه موسیقی نسلهای دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ است. هدفم این بود که مخاطب، چه تماشاگر مسنتر و چه جوانتر، با موسیقی ارتباط برقرار کند و احساس نکند با فضایی کاملاً کهنه و دور از سلیقهاش مواجه است.
این کارگردان با اشاره به تغییر دیالوگها در نمایش گفت: دیالوگها را هم امروزیتر کردهام. اتفاقاتی که امروز در جامعه میافتد، نوع صحبتکردن، رفتارها و حتی کمدی نمایش، همگی سعی شده به کمدی روز نزدیک باشند، نه کمدیهایی که دیگر برای مخاطب امروز جذابیت چندانی ندارند.
طربی درباره انتخاب محل اجرا و ریسک تولید اثر توضیح داد: خیلیها به من گفتند که در این شرایط، انتخاب تالار محراب ریسک بزرگی است. اما از نظر قاب صحنه و دکور، نمایش من بیشتر به این سالن میخورد. در ابتدا گزینههای دیگری مثل تماشاخانه سنگلج هم مطرح بود که در نهایت به نتیجه نرسید و به این جمعبندی رسیدم که تالار محراب انتخاب مناسبی برای این نمایش است.
وی افزود: تالار محراب اکنون سه سالن فعال دارد و بهواسطه کافه و پلاتوها، رفتوآمد مخاطب در آن بیشتر شده است. حتی فکر میکنم در مقایسه با بعضی سالنها، این مجموعه امروز مخاطب بیشتری دارد و نمایش ما هم میتواند با تماشاگر این فضا ارتباط بگیرد.
این کارگردان با اشاره به افزایش شدید هزینههای تولید تئاتر گفت: هزینهها بهشدت بالا رفته است. اگر قبلاً با رقمهایی مثل ۵۰ میلیون میشد دکور بست، امروز هزینهها چند برابر شده و بسیاری از مخارجی که زمانی با ۱۰۰ هزار تومان انجام میشد، حالا به یک میلیون تومان رسیده است. واقعیت این است که همین که هزینههایمان برگردد، باید خدا را شکر کنیم.
طربی درباره نبود حمایتها تأکید کرد: هیچ حمایتی از هیچ نهادی نداشتیم و تنها امیدمان به تماشاگر است. واقعاً در این شرایط، نمایش کار کردن هم سخت است و هم پرریسک، اما امیدوارم مردم بیایند، نمایش را ببینند و اگر دوست داشتند، آن را به دیگران هم معرفی کنند.
وی در پایان درباره دلیل پرداختن به نمایش ایرانی با وجود تغییر سلیقه مخاطبان گفت: من شخصاً نمایش ایرانی را دوست دارم و معتقدم باید نمایشهایی تولید کنیم که تماشاگر عام از دیدنشان لذت ببرد. ما برای سالن خالی کار نمیکنیم. تئاتر زمانی معنا دارد که تماشاگر بیاید و با اثر ارتباط برقرار کند و به همین دلیل همچنان این مسیر را ادامه میدهم.
نمایش «خونه قمر خانوم» به نویسندگی شهناز روستایی و کارگردان علی طربی از ۲۹ بهمن در تالار محراب روی صحنه رفته است.
در این نمایش معصومه پاسیار، ندا حسینی، یاسمن حسینی، مریم روزبهانی، زینب عباسی، زهرا غفاری، مینو ملکی، گلاره مقدم و علی طرفی به ایفای نقش میپردازند.
