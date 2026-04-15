غلامحسین شاه‌علی مدیر مجموعه تئاتر محراب در گفتگو با خبرنگار مهر از تازه‌ترین برنامه اجراهای این مجموعه خبر داد و بیان کرد: در روزهای آینده نمایش‌های «بر موج دلدار» به کارگردانی میثم شمسیان و «خونه قمر خانم» به کارگردانی علی طربی در سالن جعفر والی روی صحنه خواهند رفت.

وی ادامه داد: همچنین نمایش «آگنیتاژ» به کارگردانی مریم مهریان نیز در سالن جمیله شیخی میزبان مخاطبان است.

مدیر مجموعه تئاتر محراب درباره اجراهای محیطی این مجموعه گفت: ۲ نمایش خیابانی «عروس مادر» و «دختر میناب» با محوریت جنگ رمضان و بازنمایی جنایات آمریکایی و صهیونیستی در دوران دفاع مقدس مردم ایران، در محوطه مجموعه تئاتر محراب اجرا می‌شوند.

شاه‌علی در پایان درباره آخرین وضعیت این مجموعه پس از جنگ و آسیب وارد شده به این محیط فرهنگی، توضیح داد: میزان خسارت وارده به مجموعه تئاتر محراب حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده که این موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم اما هنوز فرایند بازسازی آن آغاز نشده است.