۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

فعالیت تالار محراب با ۵ نمایش ازسر گرفته می‌شود؛ بازسازی آغاز نشده است

مدیر مجموعه تئاتر محراب درباره آسیب وارد شده به این مجموعه در جنگ تحمیلی توضیح داد و بیان کرد که برآورد خسارت وارده حدود ۲ میلیارد تومان بوده و فرآیند بازسازی هنوز آغاز نشده است. 

غلامحسین شاه‌علی مدیر مجموعه تئاتر محراب در گفتگو با خبرنگار مهر از تازه‌ترین برنامه اجراهای این مجموعه خبر داد و بیان کرد: در روزهای آینده نمایش‌های «بر موج دلدار» به کارگردانی میثم شمسیان و «خونه قمر خانم» به کارگردانی علی طربی در سالن جعفر والی روی صحنه خواهند رفت.

وی ادامه داد: همچنین نمایش «آگنیتاژ» به کارگردانی مریم مهریان نیز در سالن جمیله شیخی میزبان مخاطبان است.

مدیر مجموعه تئاتر محراب درباره اجراهای محیطی این مجموعه گفت: ۲ نمایش خیابانی «عروس مادر» و «دختر میناب» با محوریت جنگ رمضان و بازنمایی جنایات آمریکایی و صهیونیستی در دوران دفاع مقدس مردم ایران، در محوطه مجموعه تئاتر محراب اجرا می‌شوند.

شاه‌علی در پایان درباره آخرین وضعیت این مجموعه پس از جنگ و آسیب وارد شده به این محیط فرهنگی، توضیح داد: میزان خسارت وارده به مجموعه تئاتر محراب حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده که این موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم اما هنوز فرایند بازسازی آن آغاز نشده است.

