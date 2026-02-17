اجرای «خونه قمرخانوم» در تالار محراب

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خونه قمر خانم» به نویسندگی شهناز روستایی، کارگردانی علی طربی و تهیه‌کنندگی اسماعیل اطاعتی از تاریخ ۲۹ بهمن در سالن والی مجموعه تئاتر محراب به اجرا می‌پردازد.

در خلاصه داستان نمایش «خونه قمر خانم» آمده است که زیور زنی بیوه است که در یک خانه شلوغ زندگی می کند و دچار مشکلاتی می شود.

این نمایش در دسته‌ی نمایش‌های طنز اجتماعی و زن‌محور قرار می‌گیرد و با نگاهی ظریف، جایگاه زن، خانواده، و تغییرات فرهنگی-اجتماعی را بررسی می‌کند.

در این نمایش معصومه پاسیار، ندا حسینی، یاسمن حسینی، مریم روزبهانی، زینب عباسی، زهرا غفاری، مینو ملکی، گلاره مقدم و علی طرفی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین محمد علائی مشاور کارگردان برنامه ریز، اسماعیل اطاعتی تهیه کننده،‌ متینا اکبرزاده و زکی نسرین اعتمادی،‌ دستیاران کارگردان، مینا بهرامی تبار روابط عمومی عوامل اجرایی این نمایش هستند.

نمایش «خونه قمر خانم» از ۲۹ بهمن ساعت ۱۹:۳۰ در سالن جعفر والی تالار مهراب میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان است.

فروش بلیت این نمایش از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.