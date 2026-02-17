به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور، ۲۶ بهمنماه با حضور کورش امیدیپور معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شاپور مقتدر مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مرکزی حراست و پدافند غیرعامل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و محسن خدابخشی مدیرکل دفتر حملونقل عمومی و ترافیک شهری مدیران سازمانهای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حملونقل بار و مسافر شهری سراسر کشور برگزار شد
مسعود کاظمی مدیرعامل اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور، در ابتدای سخنان خود در ششمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه، ضمن تبریک دهه مبارک فجر، به رؤسا و مدیران سازمانهای حملونقل مسافر شهری، اعضای محترم هیأتمدیره و حاضران خیرمقدم گفت و حضور در این مجمع را فرصتی ارزشمند برای هماندیشی و تصمیمسازی دانست.
کاظمی با اشاره به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی کشور اظهار کرد: وضعیت فرسودگی ناوگان از هیچکس پوشیده نیست و در حوزههای تاکسی، ون، مینیبوس، میدلباس و اتوبوس، میزان فرسودگی از ۶۴ درصد تا ۹۵ درصد در نوسان است.
وی افزود: در همین راستا و با وجود محدودیتهای تولیدکنندگان، تلاش شد مسیر نوسازی با استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی از جمله J7، ، سایپا EADO، آیون پلاس و تویوتا هیبریددنبال شود.
مدیرعامل اتحادیه با اشاره به استفاده از ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: در قالب این قانون، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای تاکسیهای دوگانهسوز و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای تاکسیهای برقی صرفاً برای کلانشهرها پیشبینی شد که با رایزنیهای انجامشده، اولویت سایر شهرها نیز در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون ۲۱۰۲ دستگاه شامل B511، خودروهای برقی و سمند سورن نوسازی شده است.
کاظمی با اشاره به اقدامات اجرایی افزود: در تعهدات مربوط به تاکسی B511تعداد ۴۲۵ دستگاه اجرایی و تحویل داده شد. وی همچنین از پیگیری اخذ مجوزهای شورای ترافیک با سناریوهای مختلف خبر داد و گفت: از جمله این اقدامات میتوان به امکان تغییر پلاک تاکسی به شخصی و بالعکس با هدف افزایش توان آورده رانندگان و نیز تشویق مالکان خودروهای نو و کمکارکرد به ورود به ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد.
مدیرعامل اتحادیه با اشاره به موضوع ایمنی و سوخت گفت: با پیگیری همکاران، ۱۴ هزار و ۳۳۹ مخزن فرسوده CNGتعویض شده که حدود ۵۰ درصد برنامه را شامل میشود و در صورت تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، آمادگی تعویض حدود ۱۵ هزار مخزن باقیمانده نیز وجود دارد.
وی همچنین از اقدامات گسترده در حوزه هوشمندسازی خبر داد و افزود: بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار پایش اطلاعات سوخت سکوهای اینترنتی انجام و به سامانه هدفمندی یارانهها اعلام شد که یک اقدام بزرگ ملی محسوب میشود
کاظمی در ادامه، به اقدامات حوزه بازرگانی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت منابع، قرارداد بازسازی ۲۱۴ دستگاه اتوبوس شهرداری اهواز با پیگیریهای انجامشده نهایی شد که در گام نخست، ۱۳ دستگاه اتوبوس بازسازی شده تحویل داده شد.
وی افزود: از تأمین اقلام مصرفی مانند لاستیک و روغن تا بردهای الکترونیکی اتوبوسها، اقدامات مؤثری انجام شد و ۵۰۰ دستگاه برد تأمین گردید. همچنین طرح تبلیغات بدنه تاکسیها بهعنوان منبع درآمد پایدار تاکسیرانان از دیگر برنامههای اجراشده بود.
مدیرعامل اتحادیه با اشاره به تفاهمنامهها و برنامههای مالی گفت: قراردادهایی با ایرانخودرو برای ۲۰ هزار دستگاه، سایپا برای ۱۰ هزار دستگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین تسهیلات ۲ هزار دستگاه منعقد شده است.
وی همچنین به همکاری با بیمه ایران اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامه در راستای حذف و جایگزینی، ارائه خدمات بیمهای در قالب یک سبد، کاهش هزینهها، بیمه تکمیلی و تقسیط بلندمدت طراحی شده است.
کاظمی در بخشی از سخنان خود، با اشاره به نقش اتحادیه در قرارگاه حملونقل مرزی اربعین گفت: در سال جاری، ۲ هزار و ۱۷۰ دستگاه ناوگان برای خدمترسانی اعزام و ۷ میلیون و ۵۷۴ هزار زائر جابهجا شدند. اجرای اقدامات نوآورانهای مانند پایش تصویری برخط، ایجاد چهار قرارگاه مرزی در خسروی، مهران، چذابه و شلمچه از دیگر دستاوردهای اتحادیه است.
وی در پایان با اشاره به برنامههای آتی اتحادیه تأکید کرد: مأموریت ما این است که متناسب با شرایط امروز و با بهرهگیری از ابزارهای نوین، در کنار رویکردهای مرسوم، تصویری روشن از مسیرهای نوآورانه و هوشمند پیشِروی اتحادیه و اعضای آن ترسیم کنیم. با تدوین اطلس سرمایهگذاری، ایجاد شهرک حملونقل عمومی پاک، راهاندازی پلتفرم تأمین قطعات، تأسیس نهاد مالی سبدگردان و حرکت جدی به سمت هوشمندسازی، آیندهای پایدار و کارآمد برای حملونقل عمومی کشور رقم خواهیم زد.
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