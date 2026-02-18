  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۳۳

تکذیب جان‌باختن یک نفر در آبدانان

تکذیب جان‌باختن یک نفر در آبدانان

ایلام - در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌های معاند درباره جان‌باختن فردی در آبدانان، بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند فردی به نام «رمضان ناصری عالی» در جریان یک مراسم جان خود را از دست داده است؛ موضوعی که با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد.

رمضان ناصری عالی در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی استان با رد این شایعه اعلام کرد: هنگام تعمیر و شست‌وشوی خودروی شخصی‌ام، به دلیل آغشته بودن دست‌ها و لباس‌هایم به بنزین، جرقه فندک باعث سوختگی دستم شد.

وی افزود: بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شدم و تحت مداوا قرار گرفتم و اکنون حال عمومی‌ام مساعد است. اخبار منتشرشده درباره جان‌باختن من کاملاً نادرست است.

وی همچنین با انتقاد از انتشار این‌گونه شایعات تأکید کرد انتشار اخبار کذب موجب نگرانی بی‌مورد خانواده‌ها و افکار عمومی می‌شود.امروز چهلم یکی از قربانیان کودتای نافرجام آمریکایی _ صهیونیستی با آرامش و امنیت در آبدانان برگزار شد.

گفتنی روز گذشته به رغم تلاش افرادی غیر بومی برای ایجاد ناامنی، با هوشیاری و همراهی مردم، هیچ گونه حادثه خاصی در آبدانان رخ نداد.

کد خبر 6752214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها