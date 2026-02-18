مارک زاکربرگ به خاطر اعتیاد اینستاگرام دادگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که یک پرونده عظیم درباره اعتیاد جوانان به شبکه های اجتماعی در جریان است.

هرچند زاکربرگ قبلا در کنگره آمریکا شهادت داده بود اما ریسک حضور در مقابل هیات منصفه دادگاه مذکور در لس آنجلس بسیار بیشتر است. اگر متا بازنده این پرونده شود، ممکن است مجبور به پرداخت خسارت شود. همچنین رای دادگاه ممکن است دفاع قانونی دیرینه شرکت‌های بزرگ فناوری در برابر ادعاهای آسیب به کاربران را از بین ببرد.

این دادخواست و موارد مشابه آن بخشی از واکنش جهانی علیه پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به دلیل سلامت روان کودکان است.

به نوشته سی ان ان والدینی که فرزندانشان به دلیل استفاده از شبکه های اجتماعی فوت کرده اند یا آسیب دیده اند از سراسر آمریکا سفر می کنند تا در دادگاه حضور یابند. آنها معتقدند این جلسه، لحظه‌ای حیاتی برای پاسخگویی متا پس از سال‌ها نگرانی در مورد ایمنی جوانان در پلتفرم‌هایش یعنی فیسبوک و اینستاگرام، است.

در این پرونده متا، و همچنین یوتیوب، متهم به طراحی عمدی ویژگی‌های اعتیادآوری هستند که یک زن ۲۰ ساله را در کودکی به خود جذب کرده و به سلامت روان او آسیب رسانده است. دادخواست مذکور توسط این زن جوان، که وکیلش او را «کیلی» معرفی کرده، و مادرش مطرح شده و نخستین پرونده از بیش از ۱۵۰۰ مورد مشابهی است که به دادگاه می رود.

به گفته مارک لانیر وکیل کیلی، او از شش سالگی یوتیوب و از ۹ سالگی استفاده از اینستاگرام را آغاز کرد. این زن جوان مدعی شده گاهی اوقات چند ساعت در روز از اینستاگرام استفاده می‌کرد و یک بار، با وجود تلاش‌های مادرش برای محدود کردن استفاده او، بیش از ۱۶ ساعت در یک روز در این پلتفرم بود. کیلی ادعا می‌کند که ویژگی‌های اعتیادآور این برنامه باعث شده است که او دچار اضطراب، اختلال بدشکلی بدن و افکار خودکشی شود و در اینستاگرام مورد قلدری و اخاذی جنسی قرار گرفته است.