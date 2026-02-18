  1. استانها
  2. قم
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

دیدار معاون سیاسی دفتر مقام معظم رهبری با خانواده شهید اسدی در قم

قم- معاون سیاسی دفتر مقام معظم رهبری، با حضور در منزل شهید امنیت عباس اسدی از خانواده این شهید والامقام اغتشاشات اخیر، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر مقام معظم رهبری، با حضور در منزل شهید امنیت عباس اسدی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سنایی‌راد ضمن تجلیل از ایثار و فداکاری‌های شهید اسدی، از صبر و استقامت خانواده معظم وی قدردانی کرده و بر تداوم راه شهدا در حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.

اعضای هیئت همراه نیز با ابراز همدردی، یاد و خاطره این شهید امنیت را گرامی داشتند.

گفتنی است این دیدار در راستای تکریم مقام شامخ شهدای امنیت و دلجویی از خانواده‌های معظم آنان انجام شد.

شهید اسدی در اغتشاشات و فتنه اخیر بدست دشمن به شهادت رسید.

کد خبر 6753083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها