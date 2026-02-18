دیدار معاون سیاسی دفتر مقام معظم رهبری با خانواده شهید اسدی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر مقام معظم رهبری، با حضور در منزل شهید امنیت عباس اسدی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سنایی‌راد ضمن تجلیل از ایثار و فداکاری‌های شهید اسدی، از صبر و استقامت خانواده معظم وی قدردانی کرده و بر تداوم راه شهدا در حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.

اعضای هیئت همراه نیز با ابراز همدردی، یاد و خاطره این شهید امنیت را گرامی داشتند.

گفتنی است این دیدار در راستای تکریم مقام شامخ شهدای امنیت و دلجویی از خانواده‌های معظم آنان انجام شد.

شهید اسدی در اغتشاشات و فتنه اخیر بدست دشمن به شهادت رسید.