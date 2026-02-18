۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

افتتاح سد و شبکه‌های آبیاری کمندان با حضور رئیس‌جمهور

افتتاح سد و شبکه‌های آبیاری کمندان با حضور رئیس‌جمهور

خرم‌آباد- مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در جریان سفر استانی خود به لرستان، سد و شبکه‌های آبیاری کمندان را به بهره‌برداری رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، امروز چهارشنبه در جریان سفر استانی خود به لرستان، در مراسمی برخط سد و شبکه‌های آبیاری کمندان در شهرستان ازنا را بهره‌برداری شد.

سد کمندان، یکی از پروژه‌های مهم عمرانی دهه ۸۰ در لرستان، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان استانی وارد مرحله عملیاتی و شبکه‌های آبیاری پایین‌دست آن افتتاح شد.

پروژه‌ای ۲۱ ساله با اهداف چندگانه

سد کمندان، از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی، دارای ارتفاع ۶۴ متر و طول تاج ۷۰۵ متر بوده و ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۸ میلیون مترمکعب آب را دارا است.

افتتاح سد و شبکه‌های آبیاری کمندان با حضور رئیس‌جمهور

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، داریوش حسن‌نژاد، تأکید کرد که این سد توانایی تنظیم ۷۲ میلیون مترمکعب آب در سال را دارد و اهداف اصلی آن تأمین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز به میزان ۱۸ میلیون مترمکعب و آبیاری ۴۳۰۰ هکتار از اراضی پایین‌دست است.

تحول در کشاورزی و توسعه اقتصادی

با بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری سد کمندان، هزاران هکتار زمین دیم کم‌بازده به اراضی آبی پربازده تبدیل می‌شود و معیشت کشاورزان منطقه بهبود خواهد یافت.

این پروژه همچنین زمینه ایجاد اشتغال برای حدود ۲۱۰۰ نفر را فراهم کرده و می‌تواند ظرفیت گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه را تقویت کند.

سرمایه‌گذاری عظیم و اهمیت ملی

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش روز تقریبی ۵ هزار میلیارد تومان، پروژه سد کمندان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه‌ای شرق استان محسوب می‌شود که توجه ویژه دولت به زیرساخت‌های آب و کشاورزی را نشان می‌دهد.

استاندار لرستان افزود: بهره‌برداری از سد و شبکه‌های آبیاری آن نه تنها تأمین پایدار آب شرب و مهار سیلاب‌های رودخانه ماربره، بلکه کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی، رونق کشاورزی، اشتغال‌زایی و ایجاد زیرساخت برای توسعه گردشگری را به همراه دارد.

وعده تحقق یافته پس از دو دهه

وی در پایان تصریح کرد: پس از ۲۱ سال انتظار، امروز وعده‌ای که به مردم شرق لرستان داده شده بود، با حضور رئیس‌جمهور محقق شد و نوید فصل جدیدی از امنیت آبی و توسعه اقتصادی در این منطقه را می‌دهد. این پروژه نماد وفاق ملی و استمرار تلاش دولت برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای بزرگ در کشور است.

