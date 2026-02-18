به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، امروز چهارشنبه در جریان سفر استانی خود به لرستان، در مراسمی برخط سد و شبکههای آبیاری کمندان در شهرستان ازنا را بهرهبرداری شد.
سد کمندان، یکی از پروژههای مهم عمرانی دهه ۸۰ در لرستان، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ با حضور رئیسجمهور و مسئولان استانی وارد مرحله عملیاتی و شبکههای آبیاری پاییندست آن افتتاح شد.
پروژهای ۲۱ ساله با اهداف چندگانه
سد کمندان، از نوع سنگریزهای با هسته رسی، دارای ارتفاع ۶۴ متر و طول تاج ۷۰۵ متر بوده و ظرفیت ذخیرهسازی ۲۸ میلیون مترمکعب آب را دارا است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، داریوش حسننژاد، تأکید کرد که این سد توانایی تنظیم ۷۲ میلیون مترمکعب آب در سال را دارد و اهداف اصلی آن تأمین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز به میزان ۱۸ میلیون مترمکعب و آبیاری ۴۳۰۰ هکتار از اراضی پاییندست است.
تحول در کشاورزی و توسعه اقتصادی
با بهرهبرداری از شبکههای آبیاری سد کمندان، هزاران هکتار زمین دیم کمبازده به اراضی آبی پربازده تبدیل میشود و معیشت کشاورزان منطقه بهبود خواهد یافت.
این پروژه همچنین زمینه ایجاد اشتغال برای حدود ۲۱۰۰ نفر را فراهم کرده و میتواند ظرفیت گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه را تقویت کند.
سرمایهگذاری عظیم و اهمیت ملی
سید سعید شاهرخی استاندار لرستان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش روز تقریبی ۵ هزار میلیارد تومان، پروژه سد کمندان یکی از بزرگترین طرحهای توسعهای شرق استان محسوب میشود که توجه ویژه دولت به زیرساختهای آب و کشاورزی را نشان میدهد.
استاندار لرستان افزود: بهرهبرداری از سد و شبکههای آبیاری آن نه تنها تأمین پایدار آب شرب و مهار سیلابهای رودخانه ماربره، بلکه کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی، رونق کشاورزی، اشتغالزایی و ایجاد زیرساخت برای توسعه گردشگری را به همراه دارد.
وعده تحقق یافته پس از دو دهه
وی در پایان تصریح کرد: پس از ۲۱ سال انتظار، امروز وعدهای که به مردم شرق لرستان داده شده بود، با حضور رئیسجمهور محقق شد و نوید فصل جدیدی از امنیت آبی و توسعه اقتصادی در این منطقه را میدهد. این پروژه نماد وفاق ملی و استمرار تلاش دولت برای تکمیل طرحهای توسعهای بزرگ در کشور است.
