به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در تماسی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگو، ضمن قدردانی از حضور گروسی در مذاکرات ژنو، بر تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر تدوین یک چارچوب اولیه و منسجم برای پیشبرد گفت‌وگوهای آتی تأکید کرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با ارزیابی مثبت از نتایج نشست روز گذشته، آمادگی این نهاد را برای ارائه حمایت و همکاری در مسیر شکل‌گیری چارچوب مذاکراتی اعلام کرد.

طرفین همچنین با مرور نتایج آخرین دور گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو، درباره سازوکارها و الزامات تدوین پیش‌نویس یک چارچوب مذاکراتی رایزنی و تبادل نظر کردند.