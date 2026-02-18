۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

در گفتگوی گروسی با عراقچی مطرح شد؛

آمادگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شکل‌گیری چارچوب مذاکراتی

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تماسی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آمادگی این نهاد را برای ارائه حمایت و همکاری در مسیر شکل‌گیری چارچوب مذاکراتی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در تماسی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگو، ضمن قدردانی از حضور گروسی در مذاکرات ژنو، بر تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر تدوین یک چارچوب اولیه و منسجم برای پیشبرد گفت‌وگوهای آتی تأکید کرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با ارزیابی مثبت از نتایج نشست روز گذشته، آمادگی این نهاد را برای ارائه حمایت و همکاری در مسیر شکل‌گیری چارچوب مذاکراتی اعلام کرد.

طرفین همچنین با مرور نتایج آخرین دور گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو، درباره سازوکارها و الزامات تدوین پیش‌نویس یک چارچوب مذاکراتی رایزنی و تبادل نظر کردند.

کد خبر 6753090

