۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

رشد ۶۶درصدی ثبت نام بانوان در انتخابات شوراهای روستا در آذربایجان غربی

ارومیه- رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی  گفت: ثبت‌نام داوطلبان به پایان رسیده و در مجموع ۱۳ هزار و ۳۳۶ نفر در سراسر روستای استان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی اعلام داوطلبی کردند.

رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش استقبال نسبت به دوره گذشته، افزود: میزان ثبت‌نام داوطلبان در مقایسه با دوره مشابه پیشین بیشتر بوده که نشان‌دهنده پویایی فضای اجتماعی و افزایش انگیزه مشارکت در مدیریت محلی است.

وی همچنین از رشد چشمگیر حضور بانوان خبر داده و خاطرنشان کرد: میزان ثبت‌نام بانوان داوطلب در این دوره با افزایش ۶۶ درصدی همراه بوده که حاکی از تقویت نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت محلی است.

مقابلی با بیان اینکه تمامی روستاهای استان در این دوره به حدنصاب قانونی لازم برای برگزاری انتخابات رسیده، افزود: این اتفاق بی‌نظیر بیانگر احساس مسئولیت اجتماعی مردم و اعتماد آنان به برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای استان است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی اضافه کرد: همان‌گونه که مردم استان در مرحله ثبت‌نام داوطلبان حضور فعال و پرشوری داشتند، انتظار می‌رود در روز یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز با حضور باشکوه خود، جلوه‌ای دیگر از مشارکت آگاهانه و مسئولانه را به نمایش گذاشته و رویدادی فاخر و ملی رقم بزنند.

وی قدردانی از حضور ارزشمند مردم و لزوم فراهم‌ کردن بستر انتخابات رقابتی و سالم و بی‌طرفانه، بر آمادگی کامل ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه تأکید کرد.

