مقابلی: داوطلبان شوراهای روستایی آذربایجان‌ غربی به ۱۲۸۰۰ نفر رسید

رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع دو هزار و ۲۴۵روستای واجد شرایط استان، بیش از ۹۹ درصد به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات رسیده و با تکمیل ثبتنام در روستاهای باقیمانده، این آمار میتواند به ۱۰۰ درصد نیز افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به استقبال قابل توجه داوطلبان، خاطرنشان کرد: میزان ثبتنام در این دوره نسبت به دوره قبل شوراهای روستایی افزایش داشته است.
تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی افزود: برابر اطلاعیه وزارت کشور و با توجه به برخی مشکلات ایجادشده در بستر اینترنت و هماهنگی با هیأت مرکزی نظارت، مهلت ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاها به مدت یک روز تمدید شده است.
مقابلی در ادامه اضافه کرد: داوطلبان میتوانند روز جمعه اول اسفند از ساعت ۸ تا ۲۲ با مراجعه به سامانه وزارت کشور به نشانی keshvar.moir.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی افزود: افراد توانمند و علاقهمند به پیگیری مسائل، توسعه و آبادانی روستاها، با حضور در این فرایند، در عمران و پیشرفت روستاهای خود نقشآفرینی کنند.
امروز نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر اعلام میشود
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی در ادامه گفت: با پایان یافتن مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها در هیئتهای نظارت شهرستان، نتایج این بررسیها امروز جمعه یک اسفندماه سوی فرمانداریها به داوطلبان ابلاغ خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی افزود: بر اساس تبصره «۱» ماده «۷۸» آییننامه اجرایی و در راستای صیانت از حقوق داوطلبان شورای اسلامی شهرهای کشور، آن دسته از داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیأتهای نظارت شهرستان تأیید نشده است، میتوانند از تاریخ یم تا ۴ اسفندماه به مدت چهار روز، همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۶ با مراجعه حضوری به فرمانداری مربوطه، شکایت خود را جهت رسیدگی در هیئت نظارت استان ثبت کنند.
