به گزارش خبرنگار مهر، برنامه مقدماتی تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ اعلام شد و طبق اعلام رئیس فدراسیون والیبال هم روبروتو پیاتزا از نیمه دوم اردیبهشت ماه در ایران حضور خواهد داشت تا تیم ملی والیبال ایران را برای حضور در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال آماده کند.

پیش از این اعلام شده بود که پیاتزا قصد تغییر در کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را دارد و طبق شنیده‌ها با تصمیم روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال، تمام اعضای کادرفنی تیم ملی بزرگسالان به جز توماس توتولو در مسابقات سال آینده همراه تیم نخواهند بود.

سال ۲۰۲۶ برای تیم ملی والیبال ایران سال سخت و مهمی خواهد بود. شاگردان پیاتزا دو تورنمنت بسیار مهم از خردادماه ۴۰۵ پیش رو دارند؛ لیگ ملت‌ها از ۲۱ خردادماه آغاز می‌شود و پس از آن مسابقات قهرمانی آسیا پیش روی بلندقامتان ایران است. رقابت‌های قهرمانی آسیا مهم‌ترین مسابقه قبل از المپیک لس آنجلس که قهرمان آن به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را به دست می‌آورد.