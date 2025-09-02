  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۵

گام‌های مؤثر دامپزشکی کرمانشاه در جهش تولید

گام‌های مؤثر دامپزشکی کرمانشاه در جهش تولید

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به نقش کلیدی دامپزشکی در رونق اقتصاد و جهش تولید، بر لزوم ارتقای استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی در کشتارگاه‌های صنعتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزار، مهر رامین سمیعیان سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه در دیدار و گفتگو با یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه دامپزشکی، اظهار داشت: دامپزشکی به‌عنوان متولی اصلی حفاظت از سرمایه‌های دامی کشور نقش خطیری در رونق اقتصاد جامعه بر عهده دارد. تضمین حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور که سرمایه‌ای پویا، دائمی و مولد است، وظیفه‌ای مهم بر دوش سازمان دامپزشکی کشور است.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و سلامت جامعه، توجه به بهداشت و سلامت غذا را یکی از مهمترین مطالبات کشور دانست و افزود: دامپزشکی استان کرمانشاه با رویکرد علمی و مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه ارتقای کیفیت تولیدات دامی، به‌ویژه در کشتارگاه‌های صنعتی در دستور کار قرار داده است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه همچنین بر لزوم رسیدگی به مسائل و مشکلات کشتارگاه‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: اتخاذ تدابیر لازم جهت توزیع مناسب تولیدات کشتارگاه‌ها از لحاظ بهداشتی و استانداردهای زیست‌محیطی در سطح استان بسیار ضروری است. هرگونه کشتار در کشتارگاه‌ها تحت نظارت دقیق بهداشتی انجام می‌گیرد و رعایت اصول زیست‌محیطی در آن به‌طور جدی دنبال می‌شود.

سمیعیان خاطرنشان کرد: اقدامات دامپزشکی در حوزه بهداشت و سلامت تولیدات دامی، نقشی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و همچنین تحقق اهداف جهش تولید خواهد داشت.

کد خبر 6577173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها