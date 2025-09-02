به گزارش خبرگزار، مهر رامین سمیعیان سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه در دیدار و گفتگو با یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه دامپزشکی، اظهار داشت: دامپزشکی به‌عنوان متولی اصلی حفاظت از سرمایه‌های دامی کشور نقش خطیری در رونق اقتصاد جامعه بر عهده دارد. تضمین حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور که سرمایه‌ای پویا، دائمی و مولد است، وظیفه‌ای مهم بر دوش سازمان دامپزشکی کشور است.



وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و سلامت جامعه، توجه به بهداشت و سلامت غذا را یکی از مهمترین مطالبات کشور دانست و افزود: دامپزشکی استان کرمانشاه با رویکرد علمی و مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه ارتقای کیفیت تولیدات دامی، به‌ویژه در کشتارگاه‌های صنعتی در دستور کار قرار داده است.



سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه همچنین بر لزوم رسیدگی به مسائل و مشکلات کشتارگاه‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: اتخاذ تدابیر لازم جهت توزیع مناسب تولیدات کشتارگاه‌ها از لحاظ بهداشتی و استانداردهای زیست‌محیطی در سطح استان بسیار ضروری است. هرگونه کشتار در کشتارگاه‌ها تحت نظارت دقیق بهداشتی انجام می‌گیرد و رعایت اصول زیست‌محیطی در آن به‌طور جدی دنبال می‌شود.



سمیعیان خاطرنشان کرد: اقدامات دامپزشکی در حوزه بهداشت و سلامت تولیدات دامی، نقشی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و همچنین تحقق اهداف جهش تولید خواهد داشت.