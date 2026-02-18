دستگیری ۲۶۴ سارق خشن در اجرای طرح ضربتی پلیس آگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامیار چهری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت عمومی و مقابله قاطع با سرقت های خشن، طرح موقت مقابله با سارقان خشن و سارقان به عنف در بهمن ماه سال جاری به مدت چهار روز و با حدکاکثر توان عملیاتی در سطح استان های هدف به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با محوریت کنترل، شناسایی و دستگیری سارقان خشن و همچنین کشف پرونده های سرقت به عنف، با بهره گیری از ظرفیت های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی در سراسر کشور اجرا شد.

۶۰ درصد دستگیر شدگان سابقه دار بودند

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای این طرح، در مجموع ۲۶۴ نفر سارقا خشن شناسایی و دستگیر شدند که از این تعداد، ۱۵۸ نفر دارای سوابق کیفیری و ۱۰۶ نفر فاقد سابقه قبلی بودند.

وی تصریح کرد: همچنین در جریان این عملیات، ۵۶۵ فقره انواع سرقت های خشن از جمله سرقت به عنف، زورگیری و کیف قاپی کشف و تعیین تکلیف شد.

تهران بزرگ در صدر آمار کشف و دستگیری

سرهنگ چهری خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای استخراج شده از اجرای این طرح نشان می دهد بیشترین میزان کشفیات مربوط به استانهای تهران بزرگ، خراسان رضوی و غرب تهران بوده است.

وی ادامه داد: همچنین بیشترین آمار دستگیری سارقان خشن نیز به ترتیب در حوزه های تهران بزرگ، کرمان و غرب استان تهران ثبت شده است که بیانگر تمرکز عملیاتی هدفمند پلیس در مناطق دارای اولویت امنیتی است.

استمرار طرح های ضربتی در دستور کار پلیس

این مقام انتظامی اعلام کرد: اجرای این گونه طرح های عملیاتی به صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت و با هر گونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را خدشه کند برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان از شهروندان در خواست کرد: ضمن رعایت پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.