دستگیری سارقان و کشف ۲۳ فقره سرقت در سیروان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله گراوندی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در نقاط مختلف شهرستان سیروان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با پیگیری شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی و طی عملیاتی غافلگیرانه، آنان را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب جرم بودند، اما در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به ۲۳ فقره سرقت شامل سرقت از اماکن خصوصی، منازل خالی از سکنه و ادوات کشاورزی در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ گراوندی با بیان اینکه پرونده به همراه متهمان جهت سیر مراحل مربوطه به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و در چارچوب اختیارات قانونی با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.