برنامه های مسجد مقدس جمکران در ماه مبارک رمضان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام یاسین حسین‌آبادی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه های مسجد مقدس جمکران در ایام ماه مبارک رمضان امسال اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های امسال با هدف بهره‌مندی حداکثری زائران از فضای معنوی رمضان و ایجاد بستر حضور فعال خانواده‌ها در مسجد مقدس جمکران انجام شده است.



وی افزود: در شب‌های ماه مبارک رمضان، یک ساعت پس از افطار، صحن جامع امام مهدی(عج) میزبان جشن‌ها و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی برای خانواده‌ها و نوجوانان خواهد بود .



معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: در دهه پایانی ماه مبارک، آیین اعتکاف رمضانی با حضور کاروان‌ها و گروه‌هایی از سراسر کشور برگزار می‌شود و برای معتکفان، کارگاه‌های آموزشی، حلقه‌های معرفتی و برنامه‌های ویژه‌ای همچون جشن تکلیف و طرح روزه‌اولی‌ها پیش‌بینی شده است.



حسین‌آبادی با بیان اینکه برنامه‌های عبادی روزانه نیز از پیش از اذان ظهر آغاز می‌شود، گفت: از یک ساعت مانده به اذان ظهر، نماز جماعت قضای یومیه در مسجد مقام اقامه خواهد شد و پس از نماز عصر نیز محافل سخنرانی و تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان و خطیبان ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.



وی افزود: در سحرهای ماه رمضان نیز از ساعت ۲ بامداد تا ۳:۳۰، مسجد امیرالمؤمنین(ع) میزبان مراسم شرح و قرائت دعای افتتاح خواهد بود که با حضور سخنرانان برجسته مذهبی و مداحان اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود و فضای معنوی خاصی را برای زائران فراهم می‌کند.



معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به برنامه‌های ویژه شب‌های قدر بیان کرد: در این شب‌های پرفضیلت، آیین‌های احیا شامل سخنرانی‌های مذهبی، قرائت قرآن کریم، دعای جوشن کبیر و مراسم سوگواری با حضور خطیبان و ذاکران اهل‌بیت(ع) برگزار خواهد شد.



حسین‌آبادی همچنین به نقش مجموعه‌های تخصصی کودک و نوجوان این آستان اشاره کرد و گفت: بخش‌های ویژه کودکان و نوجوانان به صورت متمرکز در طول ماه مبارک رمضان فعال خواهند بود تا زائران خردسال و نوجوان در فضایی متناسب با سن خود از برنامه‌های معرفتی، قرآنی و فرهنگی بهره‌مند شوند.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامه‌ها با هدف تعمیق پیوند معنوی زائران با مسجد مقدس جمکران و فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده اقشار مختلف مردم در ماه مبارک رمضان طراحی شده است تا این مکان مقدس همچون سال‌های گذشته کانونی برای انس با قرآن، دعا و معارف اهل‌بیت(ع) باشد.