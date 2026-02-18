۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۴

وضعیت ترافیکی بزرگراه‌ها و معابر شهر تهران اعلام شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی بزرگراه‌های تهران در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های تهران گفت: تردد در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

شریفی در پایان ترافیک مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد را نیز پرحجم و سنگین اعلام کرد.

