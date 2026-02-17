شاخص کل بورس تهران بعد از یک هفته بالاخره سبز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در نخستین ساعت معاملاتی امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با سبزپوشی شاخص‌ها همراه شد و پس از چند روز ریزش سنگین، نفس راحتی کشید. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ثبت افزایش ۲۱ هزار و ۹۹۱.۲۴ واحدی (معادل ۰.۵۸ درصد) به سطح ۳ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۶۰.۸۲ واحد رسید. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با جهش ۷ هزار و ۸۶۸.۱۲ واحدی (معادل ۰.۸۱ درصد) در ارتفاع ۹۸۴ هزار و ۶۶۸.۱۷ واحد ایستاد. ارزش کل بازار در این روز به بیش از ۱۱۴ هزار و ۸۲۱ میلیارد ریال بالغ شد.

در معاملات امروز، ارزش معاملات خرد به ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، ۲۳ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقوقی‌ها از بازار خارج شد و صندوق‌های درآمد ثابت با خروج سنگین ۷۵۷ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند. در پایان معاملات، ۸۶ نماد با صف خرید به ارزش یک هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان مواجه بودند، در حالی که ۴۹ نماد با صف فروش به ارزش ۲۰۹ میلیارد تومان بسته شدند که نشان از برتری نسبی تقاضا در بازار دارد.

شاخص‌های اصلی بازار عملکرد مثبتی را ثبت کردند. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ۳ هزار و ۸۵۰.۳۱ واحد افزایش (معادل ۰.۵۸ درصد) به ۶۷۳ هزار و ۱۱۹.۴۳ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز ۲۴ هزار و ۸۵۸.۹۰ واحد (معادل ۰.۵۲ درصد) بالا آمد و رقم ۴ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۸۳.۴۶ واحد را به ثبت رساند. در میان شاخص‌های تخصصی، شاخص بازار اول با افزایش ۱۳ هزار و ۹۱۶.۰۳ واحدی (معادل ۰.۴۵ درصد) به ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۶۰۷.۳۳ واحد رسید، در حالی که شاخص بازار دوم با رشد ۶۱ هزار و ۴۲۸.۶۹ واحدی (معادل ۰.۹۱ درصد) در سطح ۶ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۴۶۴.۸۲ واحد قرار گرفت و بهترین عملکرد را در میان شاخص‌ها به نام خود ثبت کرد.

تأثیرپذیری شاخص از نمادهای شاخص‌ساز

بررسی آمار نشان می‌دهد که نمادهای «ملی صنایع مس ایران» (فملی) با ۵ هزار و ۲۷۶.۴۴ واحد، «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر» (وغدیر) با ۳ هزار و ۳۹.۲۳ واحد و «پتروشیمی نوری» (نوری) با یک هزار و ۹۴۹.۷۷ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در سوی دیگر بازار، نمادهای «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» (فارس) با منفی ۳ هزار و ۳۵۰.۱۲ واحد، «بانک پاسارگاد» (وپاسار) با منفی ۲ هزار و ۲۰۱.۹۶ واحد و «فولاد مبارکه اصفهان» (فولاد) با مثبت یک هزار و ۵۵۷.۸۱ واحد به ترتیب منفی‌ترین و مثبت‌ترین تأثیرات بعدی را ثبت کردند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس و فرابورس

در بازار بورس، نماد «پتروشیمی اروند» (اروند) با ۵ هزار و ۶۷ معامله، بیشترین تعداد تراکنش را به خود اختصاص داد و به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد روز شناخته شد. این نماد با قیمت پایانی ۵۱ هزار و ۹۳۰ ریال، در محدوده ۵۱ هزار و ۱۲۰ تا ۵۲ هزار و ۵۴۰ ریال نوسان داشت و ارزش معاملات آن به بیش از ۴۳۱ میلیارد ریال رسید. پس از آن، نماد «ایران خودرو» (خودرو) با ۴ هزار و ۹۵۷ معامله و نماد «بانک ملت» (وبملت) با ۴ هزار و ۷۸۹ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نماد «سایپا» (خساپا) نیز با ۴ هزار و ۳۳۳ معامله از دیگر نمادهای پُرتراکنش بود.

در فرابورس ایران نیز نماد «آلیاژ گستر هامون» (فهامون) با ۳ هزار و ۹۰۶ معامله در صدر جدول پُرتکرارترین نمادها ایستاد. این نماد با قیمت پایانی ۴ هزار و ۵۲۵ ریال (افزایش ۲.۶۸ درصدی) مواجه شد. نماد «کارخانجات تولیدی نیروترانسفو» (نیروترانسفو) با ۳ هزار و ۸۸ معامله و نماد «گروه صنعتی درپاد تبریز» (درپاد) با یک هزار و ۹۵۴ معامله دیگر نمادهای فعال فرابورس در این روز بودند.

عملکرد شاخص‌های فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز مسیر صعودی بورس را دنبال کرد و با ۲۳۸.۳۹ واحد افزایش (معادل ۰.۸۲ درصد) به رقم ۲۹ هزار و ۳۵۳.۱۷ واحد رسید. شاخص قیمت فرابورس و شاخص کل هم‌وزن فرابورس به ترتیب رشد ۰.۸۲ و ۱.۱۰ درصدی را تجربه کردند. در این میان، شاخص بازار اول فرابورس با افزایش ۱۱۸.۹۳ واحدی (معادل ۱.۰۲ درصد) بیشترین رشد را در میان شاخص‌های فرابورس ثبت کرد و شاخص بازار دوم فرابورس نیز با رشد ۰.۷۷ درصدی همراه بود.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص فرابورس، «کگهر» با مثبت ۴۵.۹۸ واحد، «آریا» (آریا) با مثبت ۲۷.۸۹ واحد و «بپاس» با منفی ۲۶.۱۲ واحد بیشترین تأثیر مثبت و منفی را داشتند. نمادهای «ارفع»، «مارون» و «فغدیر» به ترتیب با مثبت ۱۰.۸۲، منفی ۱۰.۳۷ و مثبت ۹.۶۹ واحد در رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری قرار گرفتند.