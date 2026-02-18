به گزارش خبرگزاری مهر ، زهرا نوع پرست مدیرکل دفتر توانبخشی، آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌ شده به افراد با اختلال طیف اوتیسم اقدام به تشکیل «دبیرخانه هم‌اندیشی، کیفیت‌بخشی و توانمندسازی اولیای افراد با اختلال طیف اوتیسم» کردیم.

وی افزود: اولیای افراد دارای اختلال طیف اوتیسم شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ، مادربزرگ و قیم قانونی فرد با اختلال طیف اوتیسم است.

مدیرکل دفتر توانبخشی، آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی گفت: این دبیرخانه با هدف تقویت نقش خانواده‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی، نظارت و بهبود خدمات و ایجاد ساختار مشارکتی شفاف در سطح کشوری در استان خراسان رضوی راه‌اندازی می‌شود.

نوع پرست بیان کرد: خانواده‌های دارای عضو با اختلال طیف اوتیسم تحت پوشش سازمان بهزیستی که از خدمات مرتبط با اوتیسم سازمان استفاده می‌کنند، می‌توانند برای عضویت در گروه خانواده‌های منتخب استانی (به عنوان نماینده خانواده‌های دارای عضو با اختلال طیف اوتیسم در استان خود)، داوطلب شوند.

به گفته وی، علاقه‌مندان واجد شرایط، می‌توانند فرم رزومه مربوطه را از سایت اداره کل بهزیستی استان محل سکونت خود یا از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل آن به همراه مدارک لازم حداکثر تا ۷ اسفند امسال به اداره بهزیستی شهرستان یا اداره کل بهزیستی استان خود تحویل دهند و کارشناسان معاونت توانبخشی هر استان آماده پاسخگویی به سؤالات و راهنمایی خانواده‌ها هستند.

سازمان بهزیستی از همکاری و مشارکت فعال والدین در این برنامه ملی قدردانی می‌کند. این اقدام گامی مهم در جهت توانمندسازی خانواده‌ها، ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای اوتیسم و اجرای بهتر سیاست‌های حمایتی به شمار می‌رود.