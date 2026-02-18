به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ با هدایت ریکاردو ساپینتو عملکردی ضعیف و نگرانکننده از خود ارائه داد و مجموعهای از رکوردهای منفی را به جا گذاشت. شاگردان ساپینتو نه تنها برای اولین بار در تاریخ مقابل تیمی از اردن شکست خوردند، بلکه در چند دیدار آسیایی دیگر نیز ناکامیهای سنگینی را تجربه کردند که هواداران این تیم را ناامید کرد.
شکست تاریخی مقابل بحرین؛ شروع کابوس آسیایی
در دیدار رفت مرحله گروهی، استقلال میزبان تیم المحرق بحرین بود (۹ مهر ۱۴۰۴) و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. این شکست نه تنها نخستین ناکامی یک تیم ایرانی مقابل نماینده بحرین بود، بلکه نقطه شروع فصل پرآشوب آسیایی استقلال محسوب میشد. کارشناسان و رسانهها این نتیجه را زنگ خطری برای ادامه راه آبیها دانستند که مدیریت باشگاه را هم به واکنش واداشت.
سنگینترین شکست تاریخ آسیایی
در مرحله گروهی و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ استقلال مقابل الوصل امارات متحمل سنگینترین شکست تاریخ خود در آسیا شد. نتیجه ۷ بر یک، نمایش ضعیف خط دفاع و دروازهبانی و تصمیمات بحثبرانگیز ریکاردو ساپینتو در چینش ترکیب و تاکتیک تیم را عیان کرد. کارشناسان تاکید داشتند که این شکست، نتیجه مستقیم ضعف در رهبری فنی و مدیریت بازی توسط سرمربی پرتغالی بوده است.
شکست مقابل نماینده اردن؛ نقطه تاریک فصل ساپینتو
در مرحله یکهشتم نهایی، استقلال برای اولین بار در تاریخ مقابل نمایندهای از اردن شکست خورد. شاگردان ساپینتو در دو دیدار رفت و برگشت مقابل الحسین اردن، به ترتیب با نتایج یک بر صفر و ۳ بر ۲ شکست خوردند و از رقابتها حذف شدند. شکست مقابل نماینده اردن، نه تنها بار دیگر ضعف تاکتیکی ساپینتو را نشان داد، بلکه فشار سنگین هواداران و رسانهها را بر روی کادر فنی افزایش داد.
با ثبت این آمار منفی، استقلال در آسیا یکی از ضعیفترین عملکردهای خود را تجربه کرده و کادر فنی در کانون انتقاد قرار گرفته است. تصمیمات تاکتیکی ساپینتو، استفاده نابهجا از بازیکنان و ضعف در مدیریت بازیهای حساس، موجب شده تا بسیاری کارشناسان، سرمربی پرتغالی را عامل اصلی ناکامیهای این فصل بدانند. حالا تمرکز باشگاه و تیم بر لیگ برتر و اصلاح ضعفهای دفاعی و تاکتیکی معطوف شده است تا بتوانند فصل را حداقل در رقابتهای داخلی جبران کنند.
