صالحی: نظام مسائل فرهنگ و هنر احصا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی پژوهش به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: اکنون که با حذف دفاتر مطالعاتی معاونتها و انجام آن وظایف توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، ساختار علمی ـ پژوهشی وزارت فرهنگ در حال شکلگیری است و از حالت جزیرهای خارج میشود، به نظرم پژوهش در حوزه مسائل فرهنگ و هنر (در مواردی که در زمره وظایف وزارتخانه است) نیازمند نظام مسائل مشخص است و پس از آن نیز اولویتسنجیِ مسائل احصا شده ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه میتوانیم برای تحقق این هدف از دو مسیر پیش رویم، افزود: پیشنهاد موضوعات توسط خود معاونتها و مراکز طبعا یکی از دو مسیر است اما ممکن است معاون یا مدیری مسئلهای را بهدرستی کشف نکند یا در اولویتبندی، سلیقه شخصی دخیل باشد و جایگاه آن موضوع را به درستی تشخیص ندهد. و لذا پژوهشگاه بایستی مسیر دوم را هم پیگیری کند و در کنار مسیر اول به نظام مسائل برسد.
صالحی تصریح کرد: اگر بتوانیم این موضوع را به عنوان یکی از تکالیف پژوهشگاه تلقی کنیم تا «نظام مسائل حوزه فرهنگ» با نظرسنجی از مدیران و ذینفعان استخراج شود، سطح و رتبه مساله مشخص خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای مثال، در حوزه هنرهای نمایشی ممکن است دهها مسئله وجود داشته باشد؛ لازم است جامعه آماریِ متشکل از مدیران فعلی، مدیران پیشین و کارشناسان علمی این حوزه به قالب مشترک برسند تا ابتدا مسائل شناسایی و فهرست شوند و سپس جایگاه و اولویت آنها تعیین شود.
وی افزود: اگر بتوانیم نظام موضوعات و مسائل فرهنگ را استخراج کنیم باید ترکیبی از دو رویکرد را پیش بریم؛ هم آنچه مدیران تقاضا میکنند و هم آنچه ممکن است به دلایل مختلف مورد توجه آنان قرار نگیرد یا در نظام اولویتهایشان جایگاه متفاوتی داشته باشد، به این ترتیب وزارتخانه و پژوهشگاه در برابر درخواستها منفعل نخواهند بود.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیمایش ملی سنجش دینداری تصریحکرد: در این پیمایش حتماً باید نهادهای ذیربط درگیر شوند تا بعدها بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر از همان ابتدا این نهادها را درگیر نکنیم در ادامه نیز بهرهای از آن نخواهند برد و کار به امری صرفاً کتابخانهای تبدیل میشود؛ حتی اگر از نظر علمی بسیار ارزشمند باشد.
وی افزود: به هر میزان که بتوانیم در هر پژوهش و پیمایش ملی از ابتدا ذینفعانی را که قرار است در آینده از این نتایج استفاده کنند درگیر کنیم، کمک خواهد کرد تا کار از سطح مطالعات، رصد و پیمایش، به سطح عملیاتی برسد و در میدان به یک «اتفاق» تبدیل شود؛ این امر مستلزم آن است که ذینفعان از ابتدا در فرایند حضور داشته باشند.
صالحی با بیان اینکه در طرح موج پنجم پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» نیز همین منطق قابل اجراست، افزود: در ماه نخست که بناست موجهای پیشین نقد شوند میتوان برای هر سرفصل نشستهایی برگزار کرد و بررسی نمود که ذینفعان در موجهای قبلی تا چه میزان از نتایج استفاده کردهاند، چه پرسشهایی دارند و در چه مواردی احساس میکنند نتایج برایشان کارآمد نبوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این نقد میتواند مبنای اصلاح قرار گیرد و از همان ابتدا ذینفعان در این پیمایش درگیر شوند.
وی تصریح کرد: طرح ارزشها و نگرشهای ایرانیان یکی از قلههای فعالیتهای ملی پژوهشگاه است و اگر به «طرح مادر» در حوزه فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شود به مرجعیتبخشی پژوهشگاه در حوزه طرحهای ملی نیز کمک خواهد کرد.
موج پنجم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان یکی از طرح های بررسی شده در این جلسه بود.
نظر شما