به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری احداث مجتمع کشت و صنعت و دامپروری گاو شیری با ظرفیت ۲ هزار رأس دام، با محوریت هزار رأس دام مولد، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و امضای مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مدیرکل جهاد کشاورزی و استاندار لرستان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به استان لرستان و با حضور مسئولان ملی و استانی به امضا رسید.

احداث مجتمع دامپروری در معمولان

بر اساس این تفاهم‌نامه، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری گاو شیری در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار و در محدوده شهر معمولان احداث خواهد شد. ظرفیت این واحد دامپروری ۲ هزار رأس گاو شیری پیش‌بینی شده که هزار رأس آن را دام مولد تشکیل می‌دهد.

تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی

هدف از اجرای این طرح، توسعه تولید شیر و فرآورده‌های لبنی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و دامپروری، استفاده از شیوه‌های نوین تولید و تقویت امنیت غذایی کشور عنوان شده است. این پروژه با رویکرد تولید پایدار و کاهش وابستگی به واردات محصولات دامی اجرا خواهد شد.

امضای تفاهم‌نامه با حضور مسئولان ارشد

این تفاهم‌نامه با حضور و امضای مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان لرستان و استاندار لرستان و در حضور رئیس‌جمهور منعقد شد.

اشتغال‌زایی برای ۶۰ نفر

اجرای این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه، تثبیت جمعیت محلی و توسعه پایدار شهرستان معمولان خواهد داشت.