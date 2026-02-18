به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، ظهر چهارشنبه در مراسم چهلم شهدای فتنه آمریکایی- صهیونیستی اخیر کشور در مسجد جامع بهاباد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، ایستادگی در برابر قدرت‌نمایی‌های آمریکا را نتیجه ایمان ملت و هدایت‌های ولایت فقیه دانست.

وی با تأکید بر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که هرگونه ماجراجویی نظامی یا تحرک علیه منافع ملی با پاسخی قاطع و نابودکننده مواجه خواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به حضور ناوهای جنگی آمریکا در منطقه خلیج فارس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از این نمایش‌های قدرت هراسی ندارد، بلکه توانایی مقابله در چندین جبهه به‌طور همزمان را دارد.

امام جمعه بهاباد ادامه داد: اگر دشمنان دست به اشتباهی بزنند، ناوهای مهاجم جایی برای بازگشت نخواهند داشت و با فشردن یک دکمه، پاسخ کوبنده خود را دریافت خواهند کرد.

وی با استناد به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع مردم تبریز، پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، خنثی‌سازی فتنه دی‌ماه و راهپیمایی‌های عظیم ۲۲ دی و ۲۲ بهمن را نشانه‌های روشنی از اقتدار ملی و بصیرت ملت ایران برشمرد و گفت: این پیروزی‌ها مرهون هوشیاری ملت و اتصال رهبری به عنایات الهی است.

ابراهیمی به برخی کشورهای عربی منطقه که در جنگ اخیر از صهیونیست‌ها حمایت کرده و حریم هوایی خود را در اختیار آن‌ها قرار دادند، هشدار داد و افزود: اگر چنین اقداماتی تکرار شود، آن کشورها آرامش را در سرزمین خود نخواهند دید و پاسخ ایران فقط متکی بر توان نظامی نیست، بلکه بر پایه حکمت و اقتدار شکل گرفته است.

امام جمعه بهاباد با تأکید بر نقش کلیدی نسل جوان در آینده کشور، از نخبگان و فرهنگیان خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق فرهنگی و تربیتی، به شبهات نسل جدید پاسخ دهند.

وی خاطرنشان کرد: جوانان سرمایه‌های ملی هستند و تقویت ارتباط آنان با ارزش‌های انقلاب، جامعه را از آسیب‌های اجتماعی مصون می‌دارد.

امام جمعه بهاباد در پایان ضمن طلب علو درجات برای شهدای انقلاب، دفاع مقدس و حوادث اخیر، از قوای سه‌گانه خواست تا با خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم، بر عزت و اقتدار نظام بیفزایند.

ابراهیمی با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: فصل عزت و اقتدار ایران اسلامی به‌برکت ولایت‌مداری مردم، همیشگی خواهد بود.

این مراسم با حضور مسئولان محلی از جمله فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس شورای اسلامی شهر بهاباد و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.