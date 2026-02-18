رئیس ستاد هماهنگی سفر هیئت دولت به مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سفر قریبالوقوع رئیسجمهور به این استان، مهدی یونسی استاندار مازندران با صدور ابلاغی رسمی، مصطفی سوادکوهی را به عنوان رئیس ستاد هماهنگی سفر هیئت دولت به مازندران منصوب کرد.
در این ابلاغیه، استاندار مازندران با اشاره به توانمندیها و سوابق مدیریتی سوادکوهی، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها، امکانات و توانمندیهای دستگاههای اجرایی استان برای برنامهریزی جامع و منسجم این سفر تأکید کرده است.
بر اساس این حکم، رئیس ستاد هماهنگی سفر هیئت دولت موظف است با برگزاری مستمر جلسات هماهنگی با رؤسای کمیتههای تخصصی و مدیران دستگاههای اجرایی، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب این سفر را فراهم کند.
استاندار مازندران همچنین تأکید کرده است که تمامی مدیران کل، رؤسای سازمانها و مسئولان دستگاههای اجرایی استان موظف به همکاری کامل، هماهنگ و مؤثر با رئیس ستاد هماهنگی سفر هستند تا اهداف و برنامههای پیشبینیشده به بهترین شکل محقق شود.
این انتصاب در راستای سازماندهی و انسجامبخشی به روند برنامهریزی سفر رئیسجمهور و هیئت دولت به مازندران انجام شده و آغاز رسمی تدارکات اجرایی برای میزبانی از این سفر مهم محسوب میشود.
