۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

۱۰۰۰ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی در کشور ساخته شده است

وزیر علوم گفت: از ابتدای دولت تاکنون ۱۰۰۰ واحد خوابگاه دانشجویی  متاهلی در سراسر کشور ساخته شده که ۹۰ درصد آن به افتتاح رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین سیمایی صراف وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از ابتدای دولت تاکنون ۱۰۰۰ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی در سراسر کشور ساخته شده که ۹۰ درصد آن به افتتاح رسیده است و در برنامه داریم تا پایان دولت چهاردهم این عدد را به ۴۰۰۰ واحد برسانیم.

سیمایی صراف در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تغییر و کاهش  اهداف کمی  برنامه هفتم  در رابطه با جذب دانشجویان خارجی، گفت:  از طریق دولت لایحه ای  برای اصلاح قانون برنامه هفتم  اقدام  کردیم وآن را   به دولت ارائه کردیم .

وی در خصوص هدف گذاری کمی صورت گرفته در راستای اصلاح برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم باید به ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی جذب شده از داخل کشور در دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان  دستیابیم که نظر ما این است که می‌توانیم به ۴۰ درصد این عدد دستیابی کنیم.

وزیر علوم گفت :  اگر دوباره اینترنت قطع شد  ما  برای تقویت زیرساخت‌های اینترنتی برنامه داریم و در حال اجرای آن  هستیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: البته در دوره کرونا تقریباً همه زیرساخت‌های برگزاری امتحانات مناسب  و جوابگو بود ولی بعد از آن  دیگر روزآمد نشد، لذا لازم است  کمی  هزینه برای روز آمدسازی زیرساخت‌ها صورت گیرد. 

سیمای صراف درخواست میزان پاسخگویی و توانمندی  پلتفرم‌های داخلی برای استفاده در  آموزش، تصریح کرد:  البته مشکل پلتفرم‌های داخلی خیلی عمومیت نداشته و موردی بوده است هرچند ما  باید آنها را  تقویت کرده  و هزینه کنیم و یک مقدار دیگر مربوط به باند می‌شود که در اختیار وزارت ارتباطات است.

کد خبر 6752662
هادی رضایی

