۱۰۰۰ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی در کشور ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین سیمایی صراف وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از ابتدای دولت تاکنون ۱۰۰۰ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی در سراسر کشور ساخته شده که ۹۰ درصد آن به افتتاح رسیده است و در برنامه داریم تا پایان دولت چهاردهم این عدد را به ۴۰۰۰ واحد برسانیم.

سیمایی صراف در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تغییر و کاهش اهداف کمی برنامه هفتم در رابطه با جذب دانشجویان خارجی، گفت: از طریق دولت لایحه ای برای اصلاح قانون برنامه هفتم اقدام کردیم وآن را به دولت ارائه کردیم .

وی در خصوص هدف گذاری کمی صورت گرفته در راستای اصلاح برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم باید به ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی جذب شده از داخل کشور در دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان دستیابیم که نظر ما این است که می‌توانیم به ۴۰ درصد این عدد دستیابی کنیم.

وزیر علوم گفت : اگر دوباره اینترنت قطع شد ما برای تقویت زیرساخت‌های اینترنتی برنامه داریم و در حال اجرای آن هستیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: البته در دوره کرونا تقریباً همه زیرساخت‌های برگزاری امتحانات مناسب و جوابگو بود ولی بعد از آن دیگر روزآمد نشد، لذا لازم است کمی هزینه برای روز آمدسازی زیرساخت‌ها صورت گیرد.

سیمای صراف درخواست میزان پاسخگویی و توانمندی پلتفرم‌های داخلی برای استفاده در آموزش، تصریح کرد: البته مشکل پلتفرم‌های داخلی خیلی عمومیت نداشته و موردی بوده است هرچند ما باید آنها را تقویت کرده و هزینه کنیم و یک مقدار دیگر مربوط به باند می‌شود که در اختیار وزارت ارتباطات است.