۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۴

شرایط استفاده دانشجویان سنواتی دانشگاه تهران از خوابگاه

شرایط استفاده دانشجویان سنواتی دانشگاه تهران از خوابگاه

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران شرایط استفاده از خوابگاه برای دانشجویان سنواتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین گلدان ساز در مورد دانشجویان سنواتی متقاضی خوابگاه دانشگاه تهران گفت: دانشجویان سنواتی که هنوز درسشان تمام نشده و نیازمند خوابگاه هستند، باید یک درخواست کتبی بنویسند و به دفتر خوابگاه‌ها ارائه کنند.

وی افزود: با این شرایط این دانشجویان می‌توانند تا آخر ترم دوم از خوابگاه استفاده کنند. تا زمانی که در خوابگاه هستند از تغذیه نیز می‌توانند استفاده کنند.

به گفته معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تهران؛ این دانشجویان نهایتاً تا آخر هفته آینده باید درخواست خود برای خوابگاه را به دفتر خوابگاه ارائه کنند.

کد خبر 6752477
سعدانه طباطبایی نیا

