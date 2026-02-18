شرایط استفاده دانشجویان سنواتی دانشگاه تهران از خوابگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین گلدان ساز در مورد دانشجویان سنواتی متقاضی خوابگاه دانشگاه تهران گفت: دانشجویان سنواتی که هنوز درسشان تمام نشده و نیازمند خوابگاه هستند، باید یک درخواست کتبی بنویسند و به دفتر خوابگاه‌ها ارائه کنند.

وی افزود: با این شرایط این دانشجویان می‌توانند تا آخر ترم دوم از خوابگاه استفاده کنند. تا زمانی که در خوابگاه هستند از تغذیه نیز می‌توانند استفاده کنند.

به گفته معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تهران؛ این دانشجویان نهایتاً تا آخر هفته آینده باید درخواست خود برای خوابگاه را به دفتر خوابگاه ارائه کنند.