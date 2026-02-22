صالحی امیری: ۱۴۰۵ سال شکوفایی صنایع دستی ایران است

محمدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های دولت برای صنایع دستی در کشور در ۱۴۰۵ اظهار کرد: صنایع دستی برای اقتصاد، فرهنگ و برای هویت کشور بسیار با اهمیت است به گونه ای که اکنون حدود ۵۸۰ هزار نفر در بخش صنایع دستی دارای شناسنامه بوده و مشخصاً در این حوزه در حال تولید هستند.

وی افزود: ۸۰ درصد ظرفیت شاغلین در صنایع دستی کشور مربوط به خانم‌ها است و از ۴۰۰ نوع صنایع دستی شناخته‌شده جهان، ۲۹۹ نوع را در ایران داریم.

بیمه، بازاریابی داخلی و صادرات سه مسئله مهم صنایع دستی است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به لزوم برطرف شدن سه مسئله مهم در این صنعت، خاطر نشان کرد: آن چیزی که برای ما اکنون اهمیت دارد سه مسئله است؛ مسئله بیمه هنرمندان صنایع دستی، مسئله بازاریابی داخلی و مسئله صادرات در این حوزه است.

اعطای ۶۰۰۰میلیارد تومان وام ۴ درصدی به صنایع دستی کشور

وی با اشاره به گام های دولت برای رشد صنایع دستی کشور، گفت: ما در وزارت میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی قدم‌های خوبی را برداشتیم و دولت هم حمایت‌های بسیار خوبی انجام داده است، به گونه ای که ۶۰۰۰ میلیارد تومان از نوع وام‌های کم‌بهره چهار درصد را در سطح هنرمندان در مناطق روستایی و کم‌برخوردار توزیع می‌کنیم تا صنایع دستی ما جان تازه پیدا کند. با اعطای این شش همت صنایع دستی کشور مورد حمایت و پشتیبانی مناسبی قرار خواهد گرفت؛ چرا که کارگاه های تولیدی باید امکان تهیه مواد اولیه و تجهیزات لازم را داشته باشند و ما باید آنها را شارژ کنیم.

صالحی امیری افزود: خوشبختانه این رقم برای اولین بار در کشور با مصوبه دولت در سراسر کشور توزیع می شود و بدین صورت اکثرا تسهیلات کم‌بهره مورد تقاضا در این صنعت را تأمین خواهیم کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: با بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هم با تفاهمنامه مشترک امضا کردیم و هدف‌گذاری خود را در صنایع دستی کشور، بر روی روستاها قرار دادیم و امیدواریم ۱۴۰۵، سال شکوفایی صنایع دستی ایران باشد.