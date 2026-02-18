پیشرفت ۷۰ درصدی دیوار وزنی و ساحلی گردنه آهوان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات احداث دیوار وزنی و ساحلی در گردنه آهوان خبر داد.

وی با بیان اینکه این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد در گردنه آهوان اجرایی شده است، افزود: تا پایان سال جاری شاهد بهره برداری از این طرح خواهیم بود.

مدیرکل راهداری استان سمنان همچنین بیان کرد: اعتبارات این پروژه ایمن سازی، یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.

قدمی افزود: این دیوارها نقش اساسی در کنترل هرگونه ناپایداری و حفاظت از بستر راه در برابر سیلاب‌های فصلی ایفا کرده و در افزایش ایمنی راه‌های مواصلاتی تاثیر مستقیم دارند.

وی با بیان اینکه نگهداری پل ها از جمله مهمترین وظایف راهداری ها است، تاکید کرد: پنج هزار و ۱۶۱ پل در مجموع جاده های استان سمنان وجود دارد.

مدیرکل حمل و نقل و راهداری استان سمنان با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راهداری، تصریح کرد: تلاش راهداری بر این است که با تکمیل این پروژه‌ها، سطح ایمنی و کیفیت سفر هموطنان و مردم هم استانی ارتقا پیدا کند.