به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشوری نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به این کمیسیون در مورد کالابرگ، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود ماموریت داده تا موضوع دهک‌بندی جامعه برای اجرای طرح کالابرگ را با هدف رده‌بندی و دهک بندی دقیق‌تر و شفاف بررسی قرار دهد.

وی افزود: به همین منظور کمیسیون اصل نود در زمان بررسی لایحه بودجه، نشستی را با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی این موضوع برگزار کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، یادآور شد: بر اساس توضیحات میدری، تکمیل اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان درباره دهک‌بندی جامعه در اجرای طرح کالابرگ نیازمند ارائه اطلاعات از درآمدهای افراد توسط سایر نهادها و دستگاه‌ها است.

کشوری ادامه داد: در نهایت تصمیم گرفته شد تا به دستگاه‌های مرتبط با این موضوع دو هفته فرصت داده شود تا اطلاعات مورد نظر را برای دهک‌بندی دقیق جامعه در اجرای طرح کالابرگ به وزارت کار ارائه کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات به هر دلیل چه استنکاف و چه نقص اطلاعات، موضوع توسط کمیسیون اصل نود مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.