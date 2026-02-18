دستور دولت برای کنترل بازار/ معیشت مردم در ماه رمضان آسیب نبیند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستوری در هیئت دولت ،به ستاد تنظیم بازار مبنی بر کنترل بازار و نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و تمرکز بر اینکه معیشت مردم دچار مشکل نشود صادر شد.

وی افزود: از یک سو موضوع تأمین کالا در مبارک رمضان امروز مطرح شد و گزارشی از اتفاقاتی که رخ داده بود، ارائه شد.

سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری مراسم چهلم جانباختگان حوادث دی، اظهار کرد: دولت از مردم برای حضور در مراسمی که در سراسر کشور برای بزرگداشت چهلمین روز درگذشت شهدا و جان‌باختگان حوادث اخیر برگزار شد، تشکر کرد و آقای رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر حفظ آرامش در آرامستان‌ها در دو سه روز پیش رو داشتند، لذا با توجه به اینکه مردم داغدار فرزندان و عزیزان خود هستند و ممکن است بخواهند مراسم را به شیوه‌های خود برگزار کنند و تأکید رئیس‌جمهور بر این بود که به مردم اجازه داده شود آنگونه که مایل هستند مراسم عزاداری خود را برگزار کنند.

مهاجرانی عنوان کرد: گزارشی از اتفاقات مربوط به آتش‌سوزی بازار رشت در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه توسط استاندار محترم ارائه شد و اعلام شد که بالغ بر ۴۰۰ مغازه دچار آسیب جدی شده‌اند و اقدامات انجام‌شده نیز گزارش شد.

وی بیان کرد: گزارشی از وزارت بهداشت در حوزه دارو ارائه شد و تأکید شد که هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر وضعیت ارز دارو اتخاذ نشده است و رسانه‌ها این نکته را به‌درستی به مردم منتقل کنند.

سحنگوی دولت ادامه داد: در جلسه ۱۹ بهمن، موضوعات متعددی به تصویب رسید، از جمله لایحه سند الحاقی اصلاحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در خصوص قرارداد اقامت، تخصیص اعتبار جهت تکمیل محور در محدوده در دست احداث هراز استان مازندران، تعیین عیدی سال ۱۴۰۴ که پیشنهاد اولیه پنج و نیم میلیون تومان بود و با دستور رئیس‌جمهور به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، اصلاح اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبرد انرژی، ارائه قرارداد موقت واگذاری اراضی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، تعیین رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل خارجی مبنی بر حذف الزام ارائه مجوز استفاده از ناوگان خارجی برای واردات کالا هنگام دریافت خدمات بانکی، الحاق یک بند به ماده سه اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، تعیین تکلیف لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، تأمین هزینه‌های مهارت‌آموزی کارگران صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، و نسخ صریح برخی مصوبات در بازه قوانین قدیمی.

مهاجرانی گفت: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که در کانال اطلاع‌رسانی منتشر خواهد شد و به دلیل محدودیت زمان به جلسه بعدی باید برسم و مصوبات را نگه می‌دارم.

وی در خصوص افزایش تحصیلات تکلیفی، افزود: درباره افزایش تسهیلات تکلیفی که مجلس مقرر کرده است، سؤال شد که آیا دولت بودجه‌ کافی دارد و درباره حذف یارانه برخی افراد با حقوق پایه، اعلام شد که در جریان این موضوع نیست و باید از معاون وزیر دفاع پیگیری شود.‌همچنین در مورد مصوبات بودجه نیز تأکید شد که با حضور سازمان برنامه و بودجه همه موضوعات با هماهنگی انجام می‌شود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: برای مردم استان سیستان و بلوچستان خبرهای خوبی وجود دارد و حضور استاندار جدید به وفاق ملی کمک کرده است و پروژه‌هایی مانند راه‌آهن چابهار–زاهدان و پروژه‌های کریدوری و تأکید رئیس‌جمهور بر اقتصاد دریا محور، می‌تواند چهره استان را از فقر پاک کند.

وی ادامه داد: در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست جمهوری اقدامات مشخصی انجام داده‌اند و کمیته‌های سیاست‌گذاری زیر نظر معاون اول فعال هستند و در ستاد توسعه فناوری‌ها زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال دیده شده است.

مهاجرانی در رابطه با افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه، عنوان کرد: درباره افزایش نیروهای آمریکایی و مذاکرات، آقای دکتر عراقچی گزارش‌هایی ارائه داده‌اند و جنگ و مذاکره هر دو راهبرد موازی برای صیانت از کشور، امنیت ملی و انسجام اجتماعی دنبال می‌شود و نیروهای دفاعی در آمادگی کافی قرار دارند.

وی بیان کرد: مقرر شده است که سخنگوی وزارت امور خارجه موضوعات تخصصی مذاکرات را پاسخ دهد و درباره سازنده بودن مذاکرات نیز هنوز به‌صورت دقیق مشخص نیست.