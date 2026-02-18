وزیر نیرو: پاییز خوبی به لحاظ خاموشی ها داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی پیش ازظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح طرح افزایش ظرفیت طرح آبرسانی غدیر «ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس» و خط انتقال به تصفیه‌خانه دشت آزادگان بیان کرد: در آستانه توسعه سد بختیاری هستیم که طرح آن مصوب شده است و حدود ۱.۲ میلیارد دلار در آنجا سرمایه گذاری خواهد شد که می توانند سبب رونق شود.

وی ادامه داد: اقدامات بسیاری به لطف پروردگار صورت گرفته اما کافی نیست و باید تا آخرین نفس تلاش کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به تلاش نماینده های مردم شهرهای خوزستان در مجلس شورای اسلامی برای مرتفع کردن مشکلات مردم، تصریح کرد: اینجا آمده ایم که کاری انجام دهیم و توشه ای برای آخرت ما باشد.

علی آبادی افزود: امیدوارم این آبگیری آغازی برای پروژه های موثرتر و بهتر باشد تا ان شاءالله بهبود شرایط برای مردم رقم بخورد.

وی با بیان اینکه برای حل ناترازی ها اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: امسال پاییز خوبی را پشت سر گذاشته ایم، سال گذشته در این زمان خاموشی داشتیم اما امسال چنین نبود. همچنین در حال سپری کردن زمستان خوبی هستیم و ان شاءالله خاموشی نخواهیم داشت.

وزیر نیرو ادامه داد: در شرایط تابستان، بخشی از کار مربوط به ما است و بخش دیگر مدیریت مصرف است اما امیدوارم شرایط بهتری خواهیم داشت.

علی آبادی با بیان اینکه امسال حدود هشت هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه خواهیم کرد، گفت: نیروگاه های خورشیدی تنها در ساعات روز هستند و در شب توربین های بادی استفاده می شود که در خوزستان حدود ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه برق آبی وجود دارد که در ساعات آفتابی می توان از ظرفیت آن ها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: اگر با یکدیگر همکاری داشته باشیم تابستان بهتری خواهیم داشت. مصرف کننده های غیرمجاز باید این را بدانند که حقوق مردم را تضعیف می کنند.