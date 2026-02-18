  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

زائران نجف، در چه روزهایی امکان ملاقات با آیت‌الله سیستانی را دارند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه از به‌روزرسانی برنامه دیدار با آیت‌الله سید علی سیستانی در نجف اشرف خبر داد.

این منبع افزود: به‌روزرسانی جدیدی برای برنامه دیدار با آیت‌الله سید علی سیستانی منتشر شده است.

بر همین اساس، زائران در روزهای جمعه، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته می‌توانند با آیت الله سیستانی در نجف اشرف دیدار داشته باشند.

این منبع در ادامه اظهار کرد: رزرو نوبت عصر بعد از نماز مغرب امکان‌پذیر است و دیدار صبح روز بعد انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: «از خداوند می‌خواهیم که به شما توفیق دیدار با این عالم ربانی را عطا کند و افتخار دیدار و نشستن در محضر ایشان را نصیبتان گرداند.»

کد خبر 6752729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها