به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه از به‌روزرسانی برنامه دیدار با آیت‌الله سید علی سیستانی در نجف اشرف خبر داد.

این منبع افزود: به‌روزرسانی جدیدی برای برنامه دیدار با آیت‌الله سید علی سیستانی منتشر شده است.

بر همین اساس، زائران در روزهای جمعه، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته می‌توانند با آیت الله سیستانی در نجف اشرف دیدار داشته باشند.

این منبع در ادامه اظهار کرد: رزرو نوبت عصر بعد از نماز مغرب امکان‌پذیر است و دیدار صبح روز بعد انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: «از خداوند می‌خواهیم که به شما توفیق دیدار با این عالم ربانی را عطا کند و افتخار دیدار و نشستن در محضر ایشان را نصیبتان گرداند.»