  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

۴ دستگاه خودرو حامل چوب تاغ قاچاق در کاشمر توقیف شد

کاشمر- فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر از توقیف ۴ دستگاه خودرو حامل چوب درختچه تاغ قاچاق در شهرستان کاشمر خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مشهدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی به همراه نیروهای ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشمر حین کنترل یکی از محورهای مواصلاتی به ۴ دستگاه خودرو مشکوک و این خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودروها مقادیر زیادی چوب درختچه تاغ که فاقد هرگونه مجوز حمل بود را کشف کردند.

وی گفت: متخلفان در بازجوئی های فنی پلیس اعتراف کردند که چوب های قاچاق را از مناطق کویری یکی از شهرهای مرزی به مقصد یکی دیگر از شهرهای کشور بارگیری کرده بودند.

مشهدی تصریح کرد: خودروهای مذکور با دستور مقام قضایی توقیف و ۴ متخلف نیز با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد خبر 6752730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها