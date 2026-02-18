۴ دستگاه خودرو حامل چوب تاغ قاچاق در کاشمر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مشهدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی به همراه نیروهای ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشمر حین کنترل یکی از محورهای مواصلاتی به ۴ دستگاه خودرو مشکوک و این خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودروها مقادیر زیادی چوب درختچه تاغ که فاقد هرگونه مجوز حمل بود را کشف کردند.

وی گفت: متخلفان در بازجوئی های فنی پلیس اعتراف کردند که چوب های قاچاق را از مناطق کویری یکی از شهرهای مرزی به مقصد یکی دیگر از شهرهای کشور بارگیری کرده بودند.

مشهدی تصریح کرد: خودروهای مذکور با دستور مقام قضایی توقیف و ۴ متخلف نیز با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.