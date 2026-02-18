به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه،آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان هرمزگان با حضور سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام استان هرمزگان، فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا حیدری رئیس شورای شهر بندرعباس، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس و جمعی از مدیران کل و مسئولان استانی در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.
خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان هرمزگان در دهمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
در این دوره از جشنواره، علی ستاری مدیر خبرگزاری مهر در هرمزگان، با ارائه آثار شاخص، موفق شد عنوان رتبه اول جشنواره را از آن خود کند و لوح افتخار و تندیس دهمین جشنواره رسانهای ابوذر را دریافت کند.
همچنین در دیگر بخشهای این جشنواره، معصومه صالحی، عباس ذاکری، ایوب قادری، راضیه سالاری و صمیم ارزانی از خبرنگاران مهر هرمزگان با عملکرد قابل توجه خود، حائز رتبههای برتر شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
دهمین جشنواره رسانهای ابوذر با هدف ارتقای کیفی تولیدات رسانهای، حمایت از خبرنگاران متعهد و تقویت جریان اطلاعرسانی حرفهای برگزار شد و با استقبال گسترده فعالان رسانهای همراه بود.
بیش از ۷۰۰ اثر به این دوره از جشنواره ارسال شده بود.
نظر شما