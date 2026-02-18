  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

درخشش خبرنگاران مهر در جشنواره رسانه‌ای ابوذر هرمزگان

بندرعباس- خبرنگاران مهر هرمزگان در دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خوش درخشیدند و حائز رتبه‌های برتر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه،آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان هرمزگان با حضور سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام استان هرمزگان، فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا حیدری رئیس شورای شهر بندرعباس، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس و جمعی از مدیران کل و مسئولان استانی در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.

در این دوره از جشنواره، علی ستاری مدیر خبرگزاری مهر در هرمزگان، با ارائه آثار شاخص، موفق شد عنوان رتبه اول جشنواره را از آن خود کند و لوح افتخار و تندیس دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر را دریافت کند.

همچنین در دیگر بخش‌های این جشنواره، معصومه صالحی، عباس ذاکری، ایوب قادری، راضیه سالاری و صمیم ارزانی از خبرنگاران مهر هرمزگان با عملکرد قابل توجه خود، حائز رتبه‌های برتر شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با هدف ارتقای کیفی تولیدات رسانه‌ای، حمایت از خبرنگاران متعهد و تقویت جریان اطلاع‌رسانی حرفه‌ای برگزار شد و با استقبال گسترده فعالان رسانه‌ای همراه بود.

بیش از ۷۰۰ اثر به این دوره از جشنواره ارسال شده بود.

کد خبر 6752751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها