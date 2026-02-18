اصناف یک ساعت پیش از افطار مجاز به فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اسماعیلپور با اشاره به همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام پایانی سال اظهار کرد: اداره اماکن پلیس امنیت عمومی استان با هدف پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تظاهر به بیاعتنایی به شعائر اسلامی، برنامهریزی لازم را برای صیانت از حرمت این ماه و در عین حال ارائه خدمات به مسافران انجام داده است.
وی افزود: واحدهای صنفی دارای مجوز فعالیت میتوانند با رعایت ضوابط ابلاغی به فعالیت بپردازند. این واحدها موظفاند تابلوها و چراغهای چشمکزن را خاموش کرده و از قرار دادن صندلی در پیادهروها و منظر عمومی خودداری کنند.
رئیس اداره اماکن فرماندهی انتظامی استان قزوین با بیان اینکه سایر اصناف مجازند از یک ساعت مانده به اذان مغرب (افطار) فعالیت خود را آغاز کنند، تصریح کرد: واحدهایی که قصد فعالیت در طول روز را دارند باید درخواست خود را به پلیس اماکن ارائه داده و پس از بررسی و تأیید، مجوز لازم را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: هتلها و مراکز اقامتی صرفاً مجاز به پذیرایی از مسافران مقیم خود هستند و پذیرایی از مسافران در پایانههای مسافربری، راهآهن و سایر نقاط پرتردد شهری با هماهنگی پلیس اماکن و از طریق اپلیکیشن یا پلتفرم «پلیس من» امکانپذیر خواهد بود.
سرهنگ اسماعیلپور خاطرنشان کرد: ضوابط و نحوه صدور مجوز ویژه فعالیت در ماه مبارک رمضان از طریق اتحادیههای صنفی ذیربط ابلاغ شده و مسئولیت هرگونه عدم رعایت مقررات بر عهده مدیران و متولیان اماکن مربوطه خواهد بود.
