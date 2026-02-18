به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه سیمان سفید ازنا بهعنوان نخستین واحد تولید سیمان سفید در غرب کشور، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور به صورت آنلاین و برخط از طریق ویدئو کنفرانس به بهرهبرداری رسید.
بهمن جعفری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه سیمان سفید ازنا، این طرح را یکی از مهمترین پروژههای صنعتی استان دانست و اظهار کرد: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری بالغ بر ۵ همت، بهعنوان دومین کارخانه سیمان استان لرستان، دارای ظرفیت تولید سالانه ۲۲۰ هزار تن سیمان سفید است و نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و ارتقای توان صنعتی استان ایفا خواهد کرد.
ظرفیت بالای صادرات و ارزآوری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه این کارخانه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، از ظرفیت مناسبی برای صادرات برخوردار است، گفت: تولید سیمان سفید در این واحد صنعتی میتواند نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تقویت جایگاه لرستان در بازارهای منطقهای و بینالمللی داشته باشد.
رعایت الزامات زیستمحیطی با فناوریهای نوین
جعفری با تأکید بر توجه به ملاحظات زیستمحیطی در اجرای این پروژه تصریح کرد: در فرآیند تولید کارخانه سیمان سفید ازنا از سیستم پیشرفته «بگهاوس» استفاده شده که یکی از فناوریهای نوین در کنترل آلایندههای صنعتی به شمار میرود و موجب کاهش انتشار ذرات و رعایت کامل استانداردهای زیستمحیطی شده است.
وی افتتاح این واحد صنعتی را گامی مهم در ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: بهرهبرداری از کارخانه سیمان سفید ازنا، ضمن ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای نیروهای بومی، موجب رونق فعالیتهای صنعتی، افزایش سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی شهرستان ازنا و استان لرستان خواهد شد.
توجه ویژه دولت به توسعه صنعت و معدن
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه مهم صنعتی با حضور رئیسجمهور، نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه بخش صنعت و معدن و حمایت از طرحهای بزرگ تولیدی در استان لرستان است و میتواند زمینهساز اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی دیگر در آینده باشد.
