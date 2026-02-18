۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

افتتاح کارخانه سیمان سفید ازنا با حضور رئیس‌جمهور

خرم‌آباد- کارخانه سیمان سفید ازنا با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به صورت برخط به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه سیمان سفید ازنا به‌عنوان نخستین واحد تولید سیمان سفید در غرب کشور، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به صورت آنلاین و برخط از طریق ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید.

بهمن جعفری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه سیمان سفید ازنا، این طرح را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صنعتی استان دانست و اظهار کرد: این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵ همت، به‌عنوان دومین کارخانه سیمان استان لرستان، دارای ظرفیت تولید سالانه ۲۲۰ هزار تن سیمان سفید است و نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و ارتقای توان صنعتی استان ایفا خواهد کرد.

ظرفیت بالای صادرات و ارزآوری

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه این کارخانه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، از ظرفیت مناسبی برای صادرات برخوردار است، گفت: تولید سیمان سفید در این واحد صنعتی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تقویت جایگاه لرستان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

رعایت الزامات زیست‌محیطی با فناوری‌های نوین

جعفری با تأکید بر توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای این پروژه تصریح کرد: در فرآیند تولید کارخانه سیمان سفید ازنا از سیستم پیشرفته «بگ‌هاوس» استفاده شده که یکی از فناوری‌های نوین در کنترل آلاینده‌های صنعتی به شمار می‌رود و موجب کاهش انتشار ذرات و رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی شده است.

وی افتتاح این واحد صنعتی را گامی مهم در ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: بهره‌برداری از کارخانه سیمان سفید ازنا، ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای نیروهای بومی، موجب رونق فعالیت‌های صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان ازنا و استان لرستان خواهد شد.

توجه ویژه دولت به توسعه صنعت و معدن

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه مهم صنعتی با حضور رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه بخش صنعت و معدن و حمایت از طرح‌های بزرگ تولیدی در استان لرستان است و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی دیگر در آینده باشد.

