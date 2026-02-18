هواشناسی اردبیل: وزش باد شدید تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در برخی مناطق

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل بر طبق نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (چهارشنبه ۲۹ بهمن) وزش بادهای تند تا شدید در مناطقی از استان پیش بینی می شود، از این رو رعایت توصیه های صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۳۶) تاکید می شود.

از فردا (پنجشنبه ۳۰ بهمن) سرعت وزش باد در شهرستان های گرمی، انگوت، مشگین شهر، سرعین، نیر، اردبیل و نمین افزایش یافته و در بعضی ساعات به ۱۰۰ کیلومتربرساعت و بیشتر هم خواهد رسید.

بر این اساس رعایت توصیه های صادر شده در هشدار هواشناسی سطح نارنجی (شماره ۶) برای این مناطق تاکید می شود.

از عصر فردا با تغییر الگوی جریانات، سرعت باد کاهش یافته و در مناطقی از استان افزایش ابر، مه و بارش پراکنده تا صبح جمعه احتمال می رود.

از ظهر جمعه (۱ اسفند) تا صبح یکشنبه (۳ اسفند) جو استان آرام خواهد بود.

مجدداً از بعدازظهر روز یکشنبه ۳ اسفند وزش بادهای جنوبی در سطح استان آغاز خواهد شد.

در صورت تغییر احتمالی در الگوی وضعیت جوی مراتب از طریق بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.