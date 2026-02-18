تاکید امام جمعه خارگ بر لزوم حفاظت از آثار باستانی جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر با اشاره به اینکه جزیره خارگ از قدیم در مسیر تجارت دریایی بوده است، اظهار کرد: کاروانهای بسیاری از مسیر اروند_بصره از جزیره خارگ به عنوان لنگرگاه استفاده میکردند.
وی با بیان اینکه در این جزیره قناتهای آب شیرین نیز وجود دارد، مطرح کرد: بخش مهمی از مایحتاج کاروانهای تجارت دریایی در گذشته در جزیره خارگ تامین میشد.
امام جمعه جزیره خارگ با اشاره به اینکه به همین جهت جزیره خارگ سرشار از منابع و میراث است، عنوان کرد: در جزیره خارگ کتیبهای داریم که به خط میخی است که از زمان کشف آن کمتر از ۲۰ سال میگذرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل عدم مراقبت از این اثر ارزشمند، در ماههای ابتدایی پس از کشف، حدود ۶۰ درصد آن تخریب شد، خاطرنشان کرد: پس از تخریب این کتیبه، ادارهکل میراث فرهنگی کتیبه را مرمت و نگهبانی برای آن اختصاص داد.
کارگر با اشاره به اینکه در کنار این کتیبه معابدی نیز در جزیره وجود دارد، تصریح کرد: برخی از این معابد به سمت طلوع خورشید و برخی به سمت غروب خورشید و در ارتفاع قرار دارند که ظرفیت ویژهای در بحث گردشگری است.
وی با بیان اینکه به دلیل نبود نگهبان و حراست این معابد تخریب شده و از یکی از آنها تنها دیوارهها باقی مانده است، یادآور شد: همچنین امامزادهای با قدمت ۷۰۰ سال در جزیره خارگ وجود دارد که یک مرتبه توسط میراث فرهنگی مرمت شده، ولی به علت نبود نگهبان در بارشهای امسال آب باران در این بنا نفوذ کرد.
امام جمعه جزیره خارگ استان بوشهر با اشاره به گورمعبدهای پالمیران در جزیره خارگ، گفت: این آثار باستانی نیز متاسفانه مورد حراست و نگهبانی قرار نگرفته است و به همین دلیل برخی از مردم شبها در این مکانها جمع شده و آتش روشن میکنند.
وی با بیان اینکه سقف و دیوارهای این گورمعبدها امروز بر اثر آتش پر از دوده است، اظهار کرد: همچنین برخی از آثار باستانی نیز به محل استعمال مواد مخدر تبدیل شدهاند.
کارگر افزود: مطالبه حراست از این آثار باستانی بارها در جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح شده است ولی متاسفانه نماینده میراث فرهنگی حتی در جلسات شورای فرهنگ عمومی نیز حضور فعال ندارد.
