۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

روسیه مذاکرات اوکراین در ژنو را دشوار اعلام کرد

مذاکره‌کننده ارشد روسیه، مذاکرات سه جانبه بین واشنگتن، مسکو و کی‌یف در ژنو را دشوار ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر مدینسکی» رئیس هیئت روسیه در مذاکرات ژنو پس از پایان این مذاکرات گفت: مذاکرات دشوار اما کاری و حرفه ای بود.

وی افزود: دور بعدی مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

    • محمد IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      با ارزوی ایجاد و تحکیم صلح بین روسیه و اوکراین، به نظر میاید کشورهای همسایه غرب روسیه با تقویت مولدهای صلح و توسعه (منطبق با نیازهای مردم) در احساس، افکار و باورها در راستای تحکیم روابط و توسعه که منجر به تسهیل و تطابق قراردادها و ثبوت انها میشود بیش از پیش ایفای نقش نمایند.

