  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

زاخارووا: غرب خواهان صلح بین روسیه و اوکراین نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که غرب خواهان صلح بین مسکو و واشنگتن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره مذاکرات اوکراین در ژنو گفت: روسیه بارها ثابت کرده است که خواهان صلح است اما طرف مقابل بارها و به بهانه‌های مختلف اعلام کرده که مذاکرات ضرورتی ندارد.

وی گفت: غرب تمام تلاش خود را می‌کند تا صلح بین روسیه و اوکراین محقق نشود.

این در حالی است که ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در مذاکرات ژنو گفت: مذاکرات دشوار اما کاری و حرفه ای بود. دور بعدی مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      ترامپ جنگ اوکراین تمام نمی کند چون میداند روسیه از جنگ خلاص شود به کمک چین خواهد رفت بخاطر ضعیف شدن روسیه جنگ ادامه خواهد داشت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها