  1. استانها
  2. تهران
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

توقیف خودروی حامل ۳ رأس احشام قاچاق در رباط کریم

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم، از توقیف یک خودروی خاور حامل ۳ رأس احشام فاقد مجوز دامپزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک خودروی خاور حامل ۳ رأس احشام فاقد مجوز دامپزشکی خبر داد.

وی در تشریح جزئیات افزود: ماموران حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خاور مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. در بازرسی از خودرو و با هماهنگی قضائی، ۳ رأس احشام قاچاق کشف شد که ارزش آن‌ها توسط کارشناسان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کلانتری تأکید کرد: یک متهم در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها