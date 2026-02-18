توقیف خودروی حامل ۳ رأس احشام قاچاق در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک خودروی خاور حامل ۳ رأس احشام فاقد مجوز دامپزشکی خبر داد.

وی در تشریح جزئیات افزود: ماموران حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خاور مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. در بازرسی از خودرو و با هماهنگی قضائی، ۳ رأس احشام قاچاق کشف شد که ارزش آن‌ها توسط کارشناسان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کلانتری تأکید کرد: یک متهم در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.