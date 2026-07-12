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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

کشف ۱۵ رأس احشام قاچاق در روانسر

کشف ۱۵ رأس احشام قاچاق در روانسر

کرمانشاه - مأموران انتظامی شهرستان روانسر با توقیف یک دستگاه وانت نیسان، ۱۵ رأس گوسفند قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال را کشف و پرونده قضائی تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران ایستگاه بازرسی خراجیان شهرستان روانسر در جریان کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

در بازرسی از خودروی توقیف شده، ۱۵ رأس گوسفند قاچاق کشف شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش آن حدود پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

در ادامه این عملیات، احشام قاچاق توقیف و اقدامات قانونی برای رسیدگی به پرونده در دستور کار قرار گرفت.

در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و برای انجام بررسی‌های تکمیلی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

پلیس از تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و احشام خبر داد و بر برخورد قانونی با متخلفان این حوزه تأکید کرد.

کد مطلب 6886016

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