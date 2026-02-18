به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از همراهی خبرنگاران اظهار کرد: خدمت در مجموعه انتظامی را افتخار میدانیم و امروز بهعنوان سرباز مردم ولایتمدار شهرستان فومن در میدان هستیم. اعتقاد داریم رسانهها چشم و گوش و زبان گویای پلیس در جامعه هستند و بدون همراهی آنان بسیاری از اقدامات و خدمات انتظامی به درستی دیده نخواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان پلیس و رسانهها افزود: در شرایطی که فضای مجازی و رسانههای معاند در خارج از کشور با برنامهریزی و عملیات روانی تلاش میکنند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، نقش رسانههای داخلی در تبیین واقعیتها و تقویت احساس امنیت بسیار مهم و اثرگذار است.
امنیت و آرامش، خط قرمز پلیس فومن
فرمانده انتظامی فومن با اشاره به تحولات ماههای اخیر تصریح کرد: با وجود برخی ناآرامیها و تجمعات، پلیس شهرستان بهصورت شبانهروزی در صحنه حضور داشته و اجازه خدشهدار شدن امنیت عمومی را نداده است.
عاشوری ادامه داد: افزایش گشتهای انتظامی در معابر، میادین و محلات در ماههای اخیر با هدف ارتقای ضریب امنیت و ایجاد احساس آرامش در میان شهروندان انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: امروز شهروندان میتوانند با اطمینان در سطح شهر تردد کنند و این امنیت حاصل تلاش شبانهروزی همکاران ما در مجموعه انتظامی است.
رسیدگی به ۱۶۵۰ مأموریت عملیاتی
فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه پلیس پاسخگوی تماسهای مردمی است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یکهزار و ۶۵۰ مأموریت منجر به اعزام به صحنه عملیاتی در شهرستان انجام شده است.
عاشوری افزود: تمامی مشکلات و آسیبهای اجتماعی، صرفنظر از منشأ آن، در نهایت به پلیس ارجاع میشود و مجموعه انتظامی بهصورت شبانهروزی در خط مقدم پاسخگویی قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت سرقت در شهرستان بیان کرد: وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش داشته که این موضوع متأثر از برخی شرایط اقتصادی و اجتماعی است.
فرمانده انتظامی فومن تصریح کرد: با وجود این افزایش، در حوزه کشف جرائم عملکرد قابل قبولی داشتهایم و بیش از ۹۰ درصد سرقتهای رخداده اعم از خودرو، موتورسیکلت، احشام و سایر موارد کشف شده است که این آمار قابل راستیآزمایی است.
کشف ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر
عاشوری با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در شهرستان کشف شده است.
وی ادامه داد: در حوزه برخورد با خردهفروشان و معتادان متجاهر نیز اقدامات مؤثری انجام شده و تعداد قابل توجهی از این افراد جمعآوری و برای طی مراحل درمان به کمپهای ترک اعتیاد معرفی شدهاند.
فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه جرائم خشن در شهرستان روند کاهشی داشته است، اظهار کرد: سال گذشته شش مورد جرم خشن ثبت شده بود که این رقم در سال جاری به دو مورد کاهش یافته است.
عاشوری همچنین از شناسایی و معرفی بیش از ۲۰۰ مشمول غایب به مراجع قضایی و انتظامی خبر داد و افزود: پلیس در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت حقوق شهروندی مأموریتهای خود را دنبال میکند.
وی در پایان با دعوت از اصحاب رسانه برای تعامل و همکاری بیشتر خاطرنشان کرد: انتظار داریم رسانهها ضمن انعکاس خدمات و اقدامات پلیس، کاستیها و مطالبات مردم در حوزه نظم و امنیت را نیز به ما منتقل کنند تا بتوانیم با همافزایی و مشارکت جمعی، امنیت و آرامش شهرستان فومن را بیش از پیش تقویت کنیم.
