۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

کشف ۹۰ درصد سرقت‌ها در فومن؛ امنیت خط قرمز پلیس است

فومن- فرمانده انتظامی فومن با اشاره به افزایش ۹ درصدی وقوع سرقت در سال جاری گفت: با تلاش شبانه‌روزی مأموران، بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های رخ‌داده در شهرستان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از همراهی خبرنگاران اظهار کرد: خدمت در مجموعه انتظامی را افتخار می‌دانیم و امروز به‌عنوان سرباز مردم ولایتمدار شهرستان فومن در میدان هستیم. اعتقاد داریم رسانه‌ها چشم و گوش و زبان گویای پلیس در جامعه هستند و بدون همراهی آنان بسیاری از اقدامات و خدمات انتظامی به درستی دیده نخواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان پلیس و رسانه‌ها افزود: در شرایطی که فضای مجازی و رسانه‌های معاند در خارج از کشور با برنامه‌ریزی و عملیات روانی تلاش می‌کنند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، نقش رسانه‌های داخلی در تبیین واقعیت‌ها و تقویت احساس امنیت بسیار مهم و اثرگذار است.

امنیت و آرامش، خط قرمز پلیس فومن

فرمانده انتظامی فومن با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر تصریح کرد: با وجود برخی ناآرامی‌ها و تجمعات، پلیس شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی در صحنه حضور داشته و اجازه خدشه‌دار شدن امنیت عمومی را نداده است.

عاشوری ادامه داد: افزایش گشت‌های انتظامی در معابر، میادین و محلات در ماه‌های اخیر با هدف ارتقای ضریب امنیت و ایجاد احساس آرامش در میان شهروندان انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: امروز شهروندان می‌توانند با اطمینان در سطح شهر تردد کنند و این امنیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در مجموعه انتظامی است.

رسیدگی به ۱۶۵۰ مأموریت عملیاتی

فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه پلیس پاسخگوی تماس‌های مردمی است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و ۶۵۰ مأموریت منجر به اعزام به صحنه عملیاتی در شهرستان انجام شده است.

عاشوری افزود: تمامی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، صرف‌نظر از منشأ آن، در نهایت به پلیس ارجاع می‌شود و مجموعه انتظامی به‌صورت شبانه‌روزی در خط مقدم پاسخگویی قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت سرقت در شهرستان بیان کرد: وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش داشته که این موضوع متأثر از برخی شرایط اقتصادی و اجتماعی است.

فرمانده انتظامی فومن تصریح کرد: با وجود این افزایش، در حوزه کشف جرائم عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم و بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های رخ‌داده اعم از خودرو، موتورسیکلت، احشام و سایر موارد کشف شده است که این آمار قابل راستی‌آزمایی است.

کشف ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر

عاشوری با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در شهرستان کشف شده است.

وی ادامه داد: در حوزه برخورد با خرده‌فروشان و معتادان متجاهر نیز اقدامات مؤثری انجام شده و تعداد قابل توجهی از این افراد جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شده‌اند.

فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه جرائم خشن در شهرستان روند کاهشی داشته است، اظهار کرد: سال گذشته شش مورد جرم خشن ثبت شده بود که این رقم در سال جاری به دو مورد کاهش یافته است.

عاشوری همچنین از شناسایی و معرفی بیش از ۲۰۰ مشمول غایب به مراجع قضایی و انتظامی خبر داد و افزود: پلیس در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت حقوق شهروندی مأموریت‌های خود را دنبال می‌کند.

وی در پایان با دعوت از اصحاب رسانه برای تعامل و همکاری بیشتر خاطرنشان کرد: انتظار داریم رسانه‌ها ضمن انعکاس خدمات و اقدامات پلیس، کاستی‌ها و مطالبات مردم در حوزه نظم و امنیت را نیز به ما منتقل کنند تا بتوانیم با هم‌افزایی و مشارکت جمعی، امنیت و آرامش شهرستان فومن را بیش از پیش تقویت کنیم.

