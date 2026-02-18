کشف ۲۴ کیلو تریاک در باغ ویلای شخصی در چناران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی لقایی، جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: درپی رصد، پایش و کسب خبر از منابع خبری مبنی بر وجود مواد مخدر در باغ ویلای شخصی با هویت معلوم در شهرستان چناران، روستای کمبلان مجاورت ایستگاه راه آهن، موضوع در دستور کار کارکنان پلیس راه‌آهن قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر راه آهن خراسان پس از بررسی های لازم و همکاری اطلاعاتی با پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چناران، پس از هماهنگی با مراجع قضایی، طی یک عملیات مشترک پس‌از اقدام در بازرسی از منزل مسکونی فرد مذکور مقدار ۲۴ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به‌طرز ماهرانه‌ای در ۲۰ بطری پلاستیکی جاساز، کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا اشاره داشت: در این ماموریت با رعایت حقوق شهروندی متهم دستگیر، پرونده تشکیل و موضوع تحت رسیدگی می باشد.

سردار لقایی در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات کنترلی در ایستگاه‌های راه آهن و حاشیه خطوط ریلی سراسر کشور، خاطرنشان کرد: کارکنان خدوم و پرتلاش پلیس با اشرافیت کامل و تعامل با دستگاه های امنیتی و انتظامی، اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ به فعالیت های مجرمانه خود ادامه دهند.